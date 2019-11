Ma može on i kao kečer: Fury u debiju nokautirao Strowmana

Iako ga vrlo skoro čeka borba s Deontayem Wilderom, koji tek mora pobijediti Luisa Ortiza za tri tjedna, Tyson Fury trenutno ima važnijih briga. Ili, da kažemo, motiva.

Britanac se prvi put okušao među kečerima, u WWE-ovom događaju u Saudijskoj Arabiji gdje je za samo jednu borbu zaradio 15 milijuna dolara. U debiju je "riješio" Brauna Strowmana, jednog od trenutno najpoznatijih boraca koje WWE ima.

Fury, koji je u ring ušao odjeven u tradicionalnu haljinu kod muškaraca u Saudijskoj Arabiji, podsjetio je u trenutku i na legendarnog Undertakera, a "Čudovište među ljudima" dovršio je direktom. Nakon kojeg se ovaj nije mogao ustati ili jednostavno nije htio. Jer to su - kečeri. Sve je gluma, sve je dogovoreno.

Baš kao što su njih dvojica početkom listopada iscenirala obračun u kojemu je Fury krenuo prema Strowmanui udario ga u trbuh, a onda je uletjelo osiguranje i ostali hrvači. Izbio je opći kaos, a obojica su mela sve pred sobom kako bi došli jedan do drugog. Ljudi su padali po ringu, a u jednom trenutku je 11 ljudi držalo boksača koji je bio bijesan.

Na kraju se sve smirilo, a Fury je u pratnji osiguranja otišao iz dvorane. Bio je to dvoboj divova obzirom na to da je Britanac visok 205 cm, a Amerikanac 203 cm. Ostali su pored njih izgledali kao patuljci. Sve se to dogodilo nakon što su se kamere ugasile.

Što dalje? Pa nakon boksa Fury bi vrlo rado i u MMA.

- Svakako bih probao MMA. Možda ću imati MMA borbu prije Božića ako ne budem zauzet - govorio je nedavno dok ga nisu pitali o mogućoj borbi protiv Conora McGregora.

- Mislim da to ne bi bilo baš pošteno jer je on visok 170 centimetara, a ja 205. Morate staviti pet Conora McGregora i 10 Floyda Mayweathera u oktogon sa mnom, onda bi bilo fer.