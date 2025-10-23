Obavijesti

MNOGIMA JE OMILJENA

Tko je voditeljica kojoj je pukla haljina u emisiji Lige prvaka? Posjetila je i Hrvatsku u 2025.

Voditeljici Kate Scott pukla haljina uživo na CBS Sportsu! Usred prijenosa Lige prvaka pokazala je profesionalnost i smirenost, što je oduševilo gledatelje. Inače je riječ o jednoj od najpopularnijih sportskih voditeljica
Tko je voditeljica kojoj je pukla haljina u emisiji Lige prvaka? Posjetila je i Hrvatsku u 2025.
Srijeda navečer, studio američke televizijske kuće CBS Sports, prijenos Lige prvaka teče uobičajenim tijekom. Voditeljica Kate Scott (44) okružena legendama poput Thierryja Henryja, Jamieja Carraghera i Micahae Richardsa, najavljuje gosta, bivšeg američkog reprezentativca Clinta Dempseyja. | Foto: Instagram
