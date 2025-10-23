Tko je voditeljica kojoj je pukla haljina u emisiji Lige prvaka? Posjetila je i Hrvatsku u 2025.

Voditeljici Kate Scott pukla haljina uživo na CBS Sportsu! Usred prijenosa Lige prvaka pokazala je profesionalnost i smirenost, što je oduševilo gledatelje. Inače je riječ o jednoj od najpopularnijih sportskih voditeljica
Srijeda navečer, studio američke televizijske kuće CBS Sports, prijenos Lige prvaka teče uobičajenim tijekom. Voditeljica Kate Scott (44) okružena legendama poput Thierryja Henryja, Jamieja Carraghera i Micahae Richardsa, najavljuje gosta, bivšeg američkog reprezentativca Clinta Dempseyja.
U trenutku dok se naginje preko stola kako bi ga pozdravila udarcem šake, događa se nezgoda o kojoj bruji internet – njezina uska haljina puca pod rukom.
Gledatelji su ostali u šoku, a mnogi su se zapitali: tko je zanosna voditeljica koja je i u neugodnoj situaciji ostala pribrana poput vrhunskog profesionalca?
Scott je pokazala nevjerojatne reflekse, munjevito prekrila rukom poderotinu i kroz smijeh uzviknula: "Oh! Upravo mi je pukla haljina!"
Njezini kolege nisu se mogli suzdržati te su prasnuli u smijeh.
Micah Richards, i sam poznat po sličnim nezgodama s odjećom u eteru, dobacio je u šali: "Isteži se malo, Kate!", aludirajući na vlastite probleme s pucanjem odijela
A Thierry Henry nekoliko je puta bacio pogled na voditeljicu.
Unatoč neugodnoj situaciji i smijehu u studiju, Scott je ostala potpuno pribrana. Dok je jednom rukom pridržavala haljinu, drugom je nastavila profesionalno voditi emisiju i najaviti sljedeće priloge.
No, tko je zapravo Kate Scott? Rođena je kao Kate Giles 8. rujna 1981. u Manchesteru i velika je navijačica Manchester Uniteda. Njezin put do vrha sportskog novinarstva bio je sve samo ne tipičan.
Sa 17 godina preselila se u Španjolsku, gdje je završila srednju školu i naučila španjolski.
Kasnije je diplomirala europske jezike na Sveučilištu Salford, a znanje je usavršavala i na sveučilištima u Francuskoj i Njemačkoj. Danas tečno govori engleski, španjolski, francuski i njemački, što joj je otvorilo vrata vodećih svjetskih medijskih kuća.
Karijeru je započela na njemačkom Deutsche Welleu, zatim je prešla na CNN, a međunarodnu slavu stekla je na Fox Sportsu, gdje je vodila prijenose Svjetskog prvenstva za žene te utakmice Lige prvaka i Europske lige.
Kada je CBS Sports 2020. preuzeo prava za Ligu prvaka u SAD-u, upravo je ona bila njihov prvi i jedini izbor za voditeljicu emisije "UEFA Champions League Today".
Iako je kemija u studiju najčešće pozitivna, nije uvijek sve idilično. Prošle sezone, njezin kolega Jamie Carragher našao se na meti kritika zbog neprimjerene šale na račun njezine vjernosti suprugu, bivšem boksaču Maliku Scottu.
Nakon utakmice Arsenala i Porta, Carragher je odjenuo dres Arsenala, a kada je Scott, kao navijačica Manchester Uniteda, odbila učiniti isto uz objašnjenje da je "lojalna", Carragher je dobacio: "Ne Maliku".
U studiju je nastao muk, a šokirana voditeljica ga je upitala: "Kako to uopće možeš reći?".
Njezin suprug, koji trenira boksača Deontaya Wildera, javno je prozvao Carraghera "drskim" i zaprijetio mu da će se "pojaviti u fizičkom obliku" ako ponovno uzruja njegovu suprugu.
Carragher se kasnije ispričao, a Scott je iduću večer profesionalno smirila situaciju, iako je kasnije u jednom intervjuu priznala da ju je komentar "jako povrijedio".
Dugogodišnjim gledateljima možda je poznatija pod prezimenom Abdo, koje je nosila tijekom braka s Ramtinom Abdolmajidom od 2010. do 2016. godine.
U rujnu 2024. godine udala se za bivšeg američkog boksača Malika Scotta i uzela njegovo prezime.
A supružnici su zajedno posjetili i Hrvatsku u lipnju ove godine.
