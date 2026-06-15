Tko je Vozinha? Španjolce od njega boli glava, a obranama je zaludio navijače na Mundijalu...

Španjolska je bila na mukama u prvom dijelu protiv Zelenortskih Otoka. Golman Vozinha bio je prava noćna mora za "furiju" te je spektakularnim obrana zaključao gol i spasio svoju reprezentaciju. Najzaslužniji je što Zelenortski Otoci nisu primili gol u prvih 45 minuta protiv moćne Španjolske.

Za Zelenortske Otoke, arhipelag u Atlantskom oceanu s nešto više od pola milijuna stanovnika, on je jedan od ključnih igrača generacije koja je ostvarila zapažene uspjehe. Kao sudionik četiri Afrička kupa nacija, Vozinha je postao jedan od najprepoznatljivijih igrača u uspješnom razdoblju za "Plave morske pse", kako glasi nadimak njihove reprezentacije.

Foto: Claudia Greco

Golmanski put od Mindela do Europe

Vozinhina priča započinje 3. lipnja 1986. godine u Mindelu, gradu na otoku São Vicente. Prve nogometne korake napravio je u lokalnom klubu Batuque FC, prije nego što je prešao u redove gradskog rivala Mindelensea. Njegov talent prepoznat je i izvan granica domovine, što ga je odvelo u međunarodnu karijeru koja se protezala preko nekoliko kontinenata. Branio je u Angoli za Progresso, u Moldaviji za Zimbru Kišinjev, a zatim i na Cipru, gdje je s AEL-om iz Limassola 2019. godine osvojio nacionalni kup, jedan od rijetkih klupskih trofeja u svojoj karijeri.

Značajan dio karijere proveo je u Portugalu. Prvo je branio za Gil Vicente, a danas je član drugoligaša Chavesa, kamo je stigao kao slobodan igrač iz slovačkog Trenčina. S visinom od 189 centimetara i modernim stilom branjenja, koji uključuje dobru igru nogom i povremene izlete izvan šesnaesterca, Vozinha se dokazao kao pouzdan golman u momčadima za koje je nastupao. Njegova tržišna vrijednost danas je niža nego na vrhuncu karijere, no njegov doprinos reprezentaciji i dalje je vrlo značajan.

Foto: Siphiwe Sibeko

Ključni igrač reprezentacije

Iako je njegova klupska karijera bila solidna i raznolika, Vozinha je najveće uspjehe postigao kao golman reprezentacije Zelenortskih Otoka. Debitirao je 2012. godine i ubrzo postao važan član momčadi koja je ostvarila zapažene rezultate na afričkoj sceni. U kvalifikacijama za Afrički kup nacija 2013. godine, Zelenortski Otoci su pobjedom protiv Kameruna ostvarili povijesni uspjeh i prvi put se plasirali na veliko natjecanje. Na tom turniru u Južnoj Africi, "Plavi morski psi" bili su jedno od iznenađenja, prošavši skupinu bez poraza i stigavši do četvrtfinala. Tamo ih je zaustavila Gana pobjedom 2-0, a iz te utakmice pamti se scena iz sudačke nadoknade kada je Vozinha otišao u protivnički šesnaesterac u pokušaju da pomogne momčadi nakon kornera.

Taj turnir bio je početak dugogodišnje reprezentativne karijere. Vozinha se ustalio kao prvi golman i jedan od iskusnijih igrača u svlačionici uz kapetana Ryana Mendesa. Nastupio je na Afričkom kupu nacija i 2015., 2021. te 2023. godine, skupivši do danas preko 80 nastupa za nacionalnu vrstu. Svojim iskustvom i obranama bio je važan faktor u uspjesima reprezentacije tijekom niza kvalifikacijskih ciklusa i na završnim turnirima.

Foto: Bernadett Szabo

Čovjek iza rukavica

Iza poznatog nadimka stoji obiteljski čovjek s velikom strašću prema nogometu. Zanimljivo je da je nogometni talent prisutan u obitelji Évora Dias. Njegov mlađi brat, Delmiro, također je bio profesionalni nogometaš i reprezentativac Zelenortskih Otoka, a većinu svoje karijere proveo je igrajući za ciparske klubove. Reprezentacija Zelenortskih Otoka sastavljena je od igrača poniklih na otocima i onih iz dijaspore rasute po svijetu. Svojom dugogodišnjom prisutnošću i doprinosom, Vozinha je postao jedna od najistaknutijih figura nogometa u svojoj domovini.

*uz korištenje AI-a