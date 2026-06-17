Tko je Yoane Wissa? Zabio je Portugalu, preživio je napad kiselinom i zamalo ostao slijep

Yoane Wissa je napadač Newcastle Uniteda i reprezentativac DR Konga koji je u posljednjih sekundama prvog poluvremena protiv Portugala. Wissa je glavom izjednačio na 1-1 .Njegov profesionalni put obilježen je teškim iskustvom napada kiselinom koji je preživio u vlastitom domu. Rođen u predgrađu Pariza u obitelji kongoanskih korijena, Wissa je karijeru započeo na posve neočekivan način, kao golman u lokalnom klubu.

Foto: Pedro Nunes

Počeo kao golman

Nogometni put započeo je u klubu Épinay-sous-Sénart, gdje je proveo devet godina, postepeno se prebacujući s gola na pozicije u veznom redu i napadu. Profesionalnu karijeru pokrenuo je u trećeligašu Châteaurouxu 2015. godine, a nakon posudbi u Lavalu i Ajacciju, njegov talent u potpunosti je došao do izražaja u Lorientu. U sezoni 2019./20. bio je ključni igrač momčadi koja je osvojila naslov prvaka druge francuske lige i osigurala promociju u Ligue 1, postigavši 15 golova u 28 utakmica. Njegove igre privukle su pažnju engleskih klubova te je u ljeto 2021. sve bilo spremno za transfer u Brentford. No, samo nekoliko tjedana prije selidbe u London, dogodio se napad koji je značajno utjecao na njegov život.

Traumatični napad kiselinom skoro je ostavio trajne posljedice

U srpnju 2021. godine, na vratima njegova doma u Francuskoj pojavila se žena koja je prethodno tražila autogram. Kad joj je otvorio, bez upozorenja mu je bacila kiselinu u lice. U pozadini napada bio je i pokušaj otmice njegove tek rođene kćeri. Posljedice su bile teške. Wissa je hitno prevezen u bolnicu s opeklinama očiju, a potpuni oporavak vida trajao je šest mjeseci. O traumi koju je proživio svjedočio je i na sudu, gdje je njegova napadačica Laëtitia Penvern osuđena na 18 godina zatvora.

Foto: Pedro Nunes

- Otvorio sam vrata i tekućina mi je bačena u lice. Vrištao sam i nisam mogao disati. U bolnici su mi rekli da su mi oči spržene. Netko je morao dolaziti svakih sat vremena ispirati ih. Bila je to noćna mora - ispričao je Wissa

Napad je ostavio značajne psihološke posljedice. Priznao je da se od tada povukao u sebe, da se instinktivno osvrće iza sebe dok hoda i da više ne može spavati sam. Ipak, operaciju uklanjanja ožiljka s lica je odbio, poručivši: "Ovo je dio moje osobne povijesti".

Unatoč svemu, Wissa je dovršio transfer u Brentford i započeo svoju karijeru u Engleskoj. Iako je propustio predsezonu i u početku se suočavao s prilagodbom, vrlo brzo je pokazao svoje kvalitete na terenu. U četiri sezone provedene u Brentfordu postao je miljenik navijača i najbolji strijelac kluba u povijesti Premier lige, prestigavši Ivana Toneyja. Posebno se istaknuo u sezoni 2024./25., kada je postigao 19 golova, što mu je u rujnu 2025. osiguralo transfer vrijedan 55 milijuna funti u Newcastle United. Za reprezentaciju DR Konga debitirao je 2020. i postao jedan od glavnih napadača. Bio je ključan igrač na Afričkom kupu nacija 2023., gdje je s dva gola pomogao svojoj momčadi da dođe do polufinala, a uvršten je i u idealnu momčad turnira.

*uz korištenje AI-ja