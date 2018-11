Tko je zgodniji od mene? Kiki zabio i pokazao isklesani torzo

Bilo je to sjajno dodavanje Lea Bonuccija i briljantan volej Cristiana Ronalda za njegov prvi gol u sezoni u Ligi prvaka. Poveo je Juve protiv Manchester Uniteda, ali crveni vragovi su neočekivanim preokretom uspjeli slaviti 2-1.

Prvi je to gol Cristiana za Juve u Ligi prvaka, a čekao ga je u ovom natjecanju još od 5. travnja kada je upravo Juventusu zabio u dresu Real Madrida i to iz 'slavnog' penala Mehdija Benatije.

- Dominirali smo, ali smo se nekoliko puta opustili i to smo skupo platili. Manchester United ničime nije zaslužio pobjedu, poklonili smo im je - rekao je Ronaldo nakon utakmice pa dodao:

- Plasirat ćemo se dalje kao prvi iz skupine.

Ronaldo je pogodak Unitedu slavio, iako su navijači crvenih vragova očekivali da to neće napraviti. A proslavio je u stilu - okrenuo se prema kamerama, zadignuo je dres i pokazao savršeno isklesani torzo...

Bio je to okidač za navijače koji su Ronalda još jednom proglasili arogantnim,

. @Carra23 and myself had a great goalgetter as guest... @Cristiano https://t.co/mjrjmDvkoC

Ronaldo scored an incredible goal last night, there’s no denying that. But his arrogance and love for himself is just too much🤮🤭 pic.twitter.com/Pl2ybkwHZq