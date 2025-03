Tko je Zrinka Ljutić? Na ZOI-ju je nosila zastavu s 18 god., htjeli su je Austrijanci, sad ima Globus

U siječnju 2023. godine je Zrinka Ljutić (21) prekinula je post od 16 godina. Osvojila je treće mjesto u slalomu u Spindlerovu Mlynu i postala prva Hrvatica na pobjedničkom postolju nakon Ane Jelušić koja je to napravila 2007. godine. Već tada je svima dala do znanja da je spremna pokoriti skijaški vrh. S 19 godina...

Nakon trećeg mjesta je tri tri puta bila druga prošle godine, ono najviše postolje je malo izmicalo, ali u austrijskom Semmeringu prošle godine prvi je put stala na pobjedničko postolje. A sad je postala najbolja slalomašica svijeta! Hrvatskom ženskom skijanju donijela je prvu pobjedu nakon 18 i pol godina što je posljednja napravila legendarna Janica Kostelić, a 19 godina nakon Janičinog Malog globusa u slalomu stigao je i ovaj Zrinkin!

Danas je najbolja slalomašica svijeta, a kako je uopće počela njezina priča?

Janica je Zrinki bila savjetnica

Oni koji nikada nisu čuli za nju, upoznali su je 2020. godine kada je sa startnim brojem 108 došla do devetog mjesta u veleslalomskoj FIS utrci u talijanskoj Soldi. Bio je to tek početak jedne čudesne priče, koja je rasla iz utrke u utrku. U Svjetskom kupu debitirala je u prosincu 2020. godine kada je bila 49. u veleslalomu u Semmeringu. Bilo je jasno, pred njom je puno rada i strpljenja. Prelazak iz juniora u seniore uvijek je bio težak, a za neke i nepremostiva prepreka. No, ne i za Zrinku. Veliku pomoć imala je i u legendarnoj Janici Kostelić koja joj je jedno vrijeme bila i savjetnica.

- Za sada funkcionira odlično, Janica je i meni velika pomoć jer me rastereti puno stvari, sastanaka, puno stvari van skijanja, a njezino iskustvo je neprocjenjivo i to se vidjelo već na ovim prvim utrkama, na pregledima staza... Janica da nekoliko opcija, kaže Zrinki kako bi ona nešto napravila, ali radi to diskretno, s mjerom i osjećajem i to ima puno efekta. Kratko je s nama, ali po ovome kako se slažu njih dvije, to je odlična stvar. Uostalom, iz iskustva smatram da ženski treneri općenito jako puno znače sportašicama - rekao je Zrinkin otac i trener Amir Ljutić jednom prilikom za Sportske novosti.

'Zastavu sam htjela dati nekom starijem'

Prije tri godine definitivno je napravila divovski iskorak. Prvo je na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu nosila hrvatsku zastavu.

- Nisam to uopće očekivala, ni razmišljala o tome, pa su me pitali hoću li nositi. Ja sam rekla da hoću, ali sam onda razmišljala da damo možda nekom drugom, nekom starijem jer ja ću još imati prilike, ali su mi rekli da sam zaslužila. Drago mi je jako i velika mi je čast.

Mjesec dana kasnije, postala je svjetska juniorska prvakinja nakon što je u kanadskoj Panorami osvojila zlatnu medalju u slalomu i brončanu u veleslalomu. Zrinka se okrunila titulom prve hrvatske skijašice koja je uzela zlato na svjetskom juniorskom prvenstvu, a po dolasku u Hrvatsku rekla je kako nije bila ni svjesna uspjeha koji je ostvarila.

- Dojmovi su raznoliki, no stvarno sam presretna i preponosna što sam uspjela odvoziti tako dobru vožnju slaloma i osvojiti zlato. Zadovoljna sam i sa broncom u veleslalomu te petim mjestom u kombinaciji. Sve u svemu, presretna sam s medaljama - kazala je pa dodala:

- Nisam ni znala da sam prva skijašica koja je osvojila juniorsko zlato od naših cura, ali zbog toga mi je i više drago. Nisam bila svjesna toga kad sam išla na Svjetsko prvenstvo, nadala sam se medalji i nekom rezultatu, a ispalo je još bolje nego što sam očekivala - rekla je Ljutić.

Prepoznali je stručnjaci s 11 godina

I kruna karijere stigla je krajem ožujka 2022. godine, na završnici Svjetskog kupa u Meribelu. Tada je osvojila peto mjesto, što joj je bio rezultat karijere i sa 17 godina najavila je velike stvari. Sjajnu sezonu iskoristila je kao motiv i nadahnuće za sljedeću, koja je krenula kao iz snova. U Leviju je bila sedma u slalomu i tako ispisala povijest hrvatskog skijanja zajedno s Leonom Popović koja je bila šesta. Prvi put nakon 13 godina imali smo dvije skijašice u TOP 10. Sjajnu formu potvrdila je u Sestriereu gdje je bila sedma, a u Semmeringu je utrku završila kao šesta. Na svome Sljemenu se nadala rezultatu karijere, no nažalost, izgorjela je u prevelikoj želji pa je odustala nakon prvih vrata.

Odlika velikih je da nikad ne gledaš unatrag i žališ za nečime, već učiš na svojim greškama. To je sada i napravila, za svoj najbolji rezultat u karijeri i povijest hrvatskog skijanja. Prije toga je osvojila drugo mjesto u Jasni, Areu i Soldeu, sve u ovoj godini, dok je u siječnju 2023. godine u Spindlerovu Mlynu bila treća, što joj je bilo i prvo postolje. Osvojila je nedavno i drugo mjesto u veleslalomu u Killingtonu.

Talent je bio očit već kad je imala 11 godina, a istaknuo je to i Slaviša Weiner, trener golemog skijaškog znanja i iskustva.

- Nevjerojatno je kako ona zrelo i agresivno skija za 11-godišnjakinju! Sve to jako dobro zna otac Amir, koji se nada da će od njegovog kvarteta djece netko uspjeti u skijanju, domoći se svjetskog vrha: Tvrtko (rođen 2002.), Zrinka (2004.), Dora (2005), a Zrinka je na jako dobrom putu.

Ljutići su talentirani za svaki sport, njezin brat Tvrtko je bio prvak Europe do 13 godina u jedrenju na dasci. Zrinka je bila treća u kategoriji do 15 godina. Tata Amir je trenirao nogomet u Dinamu, no nije bio dovoljno dobar za seniore. Završio je tada fakultet strojarstva.

Trenirala s braćom i sestrom

Trenirala je i judo, a hobi i odmak od skijanja pronašla u windsurfingu koji joj je itekako pomogao da postane i bolja skijašica. Zbog jačih vjetrova, posljednjih godina su išli na grčki otok Naxos, a i njezin otac bio je instruktor.

- Zrinki je to puno pomoglo u skijanju. Moraš imati osjećaj za dasku, vodu, vjetar. Jednom je vozila riskantno, napadala je vrata i komentator je primijetio da je pokazala iznimnu ravnotežu. U tome joj je pomogao windsurfing, kroz njega je razvila dinamičku ravnotežu.

Najbolje je ne stvarati pritisak, ali svjesna je i sama da ima 'ono nešto'. Svjestan je toga i otac Amir, glava skijaške obitelji.

- Na to da se o Zrinki govori kao o Janičinoj nasljednici već smo se navikli. Tako je to uvijek kada se pojavi netko nadaren, no kako vrijeme bude odmicalo tako će moja kći sve više biti Zrinka, a sve manje nova Janica - rekao je za Večernji list.

Prije četiri godine, kad zbog korone žičare nisu radile, većina sportaša prestala je trenirati na kraće vrijeme. Zrinka Ljutić je s tatom otišla u Innerkrems, gdje su sami postavljali stazu te su se sami penjali natrag na vrh. I tako radili 16 dana.

Nekad je s braćom Markom i Hrvojem te sestrom Dorom trenirala u Austriji jer u Hrvatskoj nije imala uvjete. Kada je imala 13 godina, Zrinka je pobijedila na jednom natjecanju u mlađim kategorijama, no sve u hrvatskom skijanju zabrinulo je to što je uz Zrinkino ime i rezultat stajala austrijska zastava. Odmah se upalio alarm, zato što su Austrijanci zabranili korištenje njihovih staza za sve koji nisu 'njihovi'. A novi gubitak supertalentiranih skijaša bio bi veliki udarac za Hrvatsku.

'Za Austriju? Nikad!'

- Ne trebate se bojati, mi nikad nećemo nastupati za Austriju. Mi smo previše vezani za našu domovinu. Austrijska zastava? Da bi mogli trenirati moramo skijati za njihov klub, nema nam druge, no to nema veze s reprezentacijom - rekao je otac Amir, koji je nekoć bio i trener skijanja u Austriji kako bi pokrio dio troškova.

Austriji sigurno nije promaknulo da na njihovim skijalištima trenira četvero talentiranih hrvatskih skijaša. Već su nam 'uzimali' sportaše, poput plivača Mirne i Dinka Jukića, tako da to ne bi bilo ništa novo.

No, Austrija nikada nije dolazila u obzir. Životni san joj je bio s 'kvadratićima' na kombinezonu osvajati postolja i medalje za Hrvatsku. Prvi san je ispunila. Prije tri godine osvojila je treće mjesto i donijela nam prvo postolje u ženskom skijanju nakon 16 godina. Sada je završila na onom najvišem s Malim globusom u rukama. Ovo je tek početak, gdje li joj je kraj...