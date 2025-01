Tko je Zvonimir Srna? Kao stric Darijo igrao beka, ima srebrnu medalju, a branio je Mandića

Zvonimir Srna (27) jedan je od junaka ovogodišnjeg Svjetskog rukometnog prvenstva, kojemu je Hrvatska sudomaćin. Njegova radna etika oduvijek je bila izražena u obrani, no na turniru je pokazao koliko ubojit može biti i u napadu. U polufinalnom susretu protiv Francuske proglašen je igračem utakmice zahvaljujući sjajnoj izvedbi u obrani i sedam postignutih golova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:54 Hrvatska - Francuska 31-28: Čarobna noć u Areni! Hrvatska je u finalu Svjetskog prvenstva | Video: 24sata Video

Rukometaš, koji ima poznatog strica – Darija Srnu (42), legendarnog kapetana hrvatske nogometne reprezentacije, dolazi iz sportske obitelji. Zvonimirov otac Renato bio je nogometni vratar, član Neretve u Prvoj HNL, dok je i sam Zvonimir započeo s nogometom.

- Trenirao sam nogomet do četvrtog ili petog razreda osnovne škole. Kao i stric, igrao sam na desnom boku. No, u Metkoviću je tada rukomet bio sve, a klub je igrao Ligu prvaka, pa nisam imao što drugo nego prijeći na rukomet – ispričao je Srna.

Darijo, sada sportski direktor Šahtara, prati Zvonimirove uspjehe i često mu daje savjete.

- Čujemo se kad stigne. Poželio mi je sreću i dao nekoliko savjeta. Iako nije bio tu dok sam igrao nogomet, sjećam se kako sam ga kao dječak gledao na Poljudu dok je igrao za Hajduk – kazao je Zvonimir.

ARHIVA - 2013. Zagreb: Kvalifikacije za SP u Brazilu 2014., Hrvatska - Škotska | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zvonimir, koji igra na poziciji lijevog vanjskog, bio je dio srebrne juniorske reprezentacije, ali ističe da je bilo teško izboriti se za minutažu kraj Josipa Šarca (26) i Halila Jaganjca (26).

- To je bila lijepa priča. Ta generacija, koju su mnogi otpisali, napravila je čudo pod vodstvom izbornika Davora Dominikovića (46). Mnogi iz te ekipe sada su u seniorskoj reprezentaciji – ističe Srna.

Njegov uspon u seniorskom rukometu bio je impresivan. Od igrača kojem u prvoj sezoni u Zagrebu nisu dopuštali prelazak centra, postao je ključni igrač u napadu. No, 2023. je zbog ozljede aduktora propustio okupljanje reprezentacije. Pomoć je potražio u Beogradu na preporuku strica Darija.

- Darijo me odmah nazvao i rekao da odem liječiti ozljedu kod doktora koji je poznat među sportašima. Bio je tamo i naš Ivan Perišić. Taj liječnik je najbolji na ovim prostorima – kazao je Zvonimir.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., polufinale, Francuska - Hrvatska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Njegova temperamentnost, borbenost i srčanost ističu ga kao pravog vođu.

- To nam je urođeno u obitelji. I pokojni djed mi je uvijek govorio: "Uđi u protivnika!" To mi je ostalo u glavi. Da, Darijo i ja imamo sličan karakter, borbenost, i to je nešto što nas obilježava – dodao je Srna.

Zbog sjajnih igara, Zvonimir je već osigurao transfer u francuski Montpellier, no nije sve išlo glatko. Prije prvenstva našao se pod povećalom javnosti zbog incidenta u svlačionici, kada je stao u obranu suigrača Mateja Mandića (22), kojeg je napao Miloš Kos (22). Nažalost, Mandić je zbog puknuća jagodične kosti propustio prvenstvo, a Zvonimir je zbog sukoba bio suspendiran u klubu. No, to ga nije spriječilo da briljira na Svjetskom prvenstvu.

Sada je pred njim najveća utakmica u karijeri. Iako je bio član srebrne juniorske generacije, Srna ima priliku ispisati povijest zlatnim slovima i postati svjetski prvak u Oslu.