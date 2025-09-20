HAJDUK - DINAMO 0-2 Miha Zajc je ozbiljan igrač, sad će postati standardan član početne postave, Bennacer je debitirao za plave, a igrači iz drugog plana (Hoxha i Bakrar) riješili derbi...
Tko kaže da Dinamo nema krila: Hoxha i Bakrar riješili su derbi, Kova im sad treba više vjerovati
Dinamo je još jednom slavio u Splitu, stigao do pobjede (2-0) kod najvećeg rivala. Arber Hoxha i Mounsef Bakrar su riješili najveći hrvatski derbi, na velikoj sceni pokazali kako su "modri" ipak najbolja momčad u Hrvatskoj. I kako vrijede puno više od Splićana koji se i dalje traže. Zagrepčani su sad izašli iz rezultatske krize, u Maksimiru se lakše diše.
