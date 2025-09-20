Obavijesti

Tko kaže da Dinamo nema krila: Hoxha i Bakrar riješili su derbi, Kova im sad treba više vjerovati

Piše Hrvoje Tironi,
Tko kaže da Dinamo nema krila: Hoxha i Bakrar riješili su derbi, Kova im sad treba više vjerovati
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

HAJDUK - DINAMO 0-2 Miha Zajc je ozbiljan igrač, sad će postati standardan član početne postave, Bennacer je debitirao za plave, a igrači iz drugog plana (Hoxha i Bakrar) riješili derbi...

Dinamo je još jednom slavio u Splitu, stigao do pobjede (2-0) kod najvećeg rivala. Arber Hoxha i Mounsef Bakrar su riješili najveći hrvatski derbi, na velikoj sceni pokazali kako su "modri" ipak najbolja momčad u Hrvatskoj. I kako vrijede puno više od Splićana koji se i dalje traže. Zagrepčani su sad izašli iz rezultatske krize, u Maksimiru se lakše diše.

Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu
HAJDUK - DINAMO 0-2 'Modri' su u Splitu savladali najvećeg rivala i tak im umakli na prvenstvenoj ljestvici s tri boda više. Golove su postigli Hoxha (44. minuta) i Bakrara (80. minuta)
