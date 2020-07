Tko koga kopira? Ipswich ima nove dresove, iste kao Dinamo

Engleski drugoligaš Ipswich predstavio je novu garnituru dresova. Ne bi to za nas bila vijest, da Englezi nemaju dvije Adidasove garniture identične Dinamovima. Čelnici "modrih" znali su za to

<p><strong>Dinamo</strong> i Adidas su prije nekoliko dana potpisali novi četverogodišnji ugovor, a "modri" će prvu utakmicu u novim dresovima odigrati od 18.55 sati protiv <strong>Varaždina </strong>u Maksimiru. Izrađeni su od reciklirane plastike s plaža.</p><p>Komentari na nove dresove bili su mahom pozitivni. Na dresu u kojemu će se igrati domaće utakmice u HNL-u više nema pruga, a uzorak neodoljivo podsjeća na vojničku odoru. I europski dres doživio je promjene. Nešto je tamniji nego što je to bio slučaj prošle sezone.</p><p>Neće više biti onog <strong>fluorescentnog</strong>, umjesto njega dolazi dres, kako kažu u klubu, s različitim nijansama plave boje, i to svijetla garnitura nakon čak 13 godina! Posljednji su put gostujući dres tako svijetle boje "modri" imali u sezoni 2006/07., kad je Eduardo da Silva zabio rekordna 34 gola u jednoj sezoni HNL-a, a dobavljač opreme bio Umbro.</p><p>I engleski drugoligaš Ipswich predstavio je nove dresove, također u četvrtak. Nije trebalo puno da stvar postane viralna. Razlog? Korisnici <strong>Reddita </strong>primijetili su da Dinamo i Ipswich imaju <strong>identične </strong>dresove! </p><p>Čelnici Dinama i Ipswicha očito su izabrali iste uzorke i boje, koje su im ponudili ljudi iz Adidasa. Znali su iz Dinama da su dvije garniture unikatne, a treća nije te se tako poklopilo da Ipswich ima isti dres.</p><p>Zbog iste stvari Hajduk je raskinuo ugovor s Nikeom, koji im je kao varijantu dresa ponudio isti kakav je u to vrijeme imao Everton. </p>