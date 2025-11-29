Obavijesti

Tko ne riskira, taj ne profitira. Izrekom se vodi Neymar koji je ozlijeđen zabio gol i asistirao

Foto: Thiago Bernardes

Jedan od najboljih nogometaša današnje generacije Neymar odigrao je noćas sjajnu utakmicu za Santos na kojoj je postigao gol i asistirao. Njegov Santos je porazio zadnju ekipu lige Sport Recife rezultatom 3-0

Najbolji brazilski strijelac u povijesti Neymar (33) odigrao je odličnu utakmicu za Santos u noći s petka na subotu. Brazilski prvoligaš slavio je protiv Sport Recifea 3-0, a Neymar je zabio gol i asistirao za jedan. Teren je napustio u 90. minuti s gromoglasnim aplauzom domaćih navijača.

Brazilac se muči s ozljedama ove sezone, a prema klupskim liječnicima nije trebao igrati spomenuti susret. Problem je u lijevom koljenu kojeg je operirao koncem 2023. godine. Tada je puknuo prednji križni ligament, a sad je problem u meniskusu. Liječnici su mu savjetovali da obavi artroskopiju, odnosno manji operativni zahvat koji bi ga s terena udaljio na par mjeseci. 

Brasileiro Championship - Santos v Sport Recife
Foto: Thiago Bernardes

Neymar je odlučio kockati se i igrati s visokim rizikom da pogorša postojeću ozljedu i time ugrozi odlazak na SP 2026. godine. Brazilski izbornik Carlo Ancelotti (66) izjavio je da zna koliko je nogometaš Santosa kvalitetan, ali da mora ostvariti konstantu i vratiti se u formu ako želi na Mundijal. 

Neymar je ove sezone odigrao 18 utakmica u brazilskom prvenstvu, zabio pet golova i podijelio jednu asistenciju. Santos je dva kola prije kraja dva boda iznad relegacijske zone i u preostale dvije utakmice ide u goste Juventudeu i dočekuje Cruzeiro.

