Tko prijeti Dinamu, Hajduku i Rijeci u Europi? Splićani bi već na startu mogli put - Beograda

Završetkom sezone u HNL-u i s finalom Kupa pred vratima, sve su jasniji putovi koje će hrvatski klubovi proći u europskim natjecanjima u sezoni 2026/27. Dinamo, kao prvak, ponovno cilja na Ligu prvaka, no europska sudbina Hajduka, Rijeke i Varaždina uvelike ovisi o ishodu finala Kupa, u kojem se 13. svibnja na Maksimiru sastaju upravo Dinamo i Rijeka.

Dinamu se otvara put prema eliti

Zagrebački "modri" osigurali su novi naslov prvaka i svoj europski put započet će u drugom pretkolu Lige prvaka. Zahvaljujući visokom klupskom koeficijentu, Dinamo će imati status nositelja kroz sve faze kvalifikacija, što mu donosi potencijalno lakše protivnike i otvara vrata prema bogatoj grupnoj fazi. Ždrijeb za drugo pretkolo održat će se 17. lipnja, a prve utakmice na rasporedu su 22. i 23. srpnja.

Situacija se za Zagrepčane dodatno popravila nakon raspleta u nekim europskim ligama. Primjerice, poraz Rangersa od Heartsa u Škotskoj praktički je gurnuo Celtic i Hearts ispred njih, što je izbjeglo nepovoljan scenarij u kojem bi Dinamo mogao izgubiti status nositelja u play-offu.

Tako se među mogućim protivnicima u drugom pretkolu spominju prvaci slabije rangiranih liga poput švedskog Mjallbyja, estonske Flore, latvijske Rige, kazahstanskog Kairata te hit momčadi s Farskih otoka, KI Klaksvika. Na popisu su i sjevernoirski Larne te velški TNS. Prolazak u treće pretkolo Dinamu bi osigurao najmanje grupnu fazu Konferencijske lige, dok bi ulazak u play-off jamčio grupnu fazu Europske lige i borbu za Ligu prvaka koja donosi između 30 i 40 milijuna eura. U toj posljednjoj, ključnoj rundi, potencijalni suparnici bili bi slovensko Celje, ciparska Omonia, austrijski LASK, spomenuti škotski Hearts te norveški Viking.

Finale Kupa kroji sudbinu ostalih

Ključ za europsku sudbinu preostala tri hrvatska predstavnika drži finale Hrvatskog nogometnog kupa. Ovisno o tome hoće li pehar podići igrači Dinama ili Rijeke, potpuno se mijenjaju kvalifikacijski putevi za Hajduk, Rijeku i Varaždin.

Scenarij 1: Dinamo osvaja dvostruku krunu

Ako Dinamo nakon prvenstva osvoji i Kup, otvaraju se povoljnije europske pozicije za Hajduk i Varaždin, dok Rijeka ostaje u istom natjecanju. U tom bi slučaju Hajduk kao drugoplasirana momčad HNL-a ušao u prvo pretkolo Europske lige. Iako to zvuči primamljivo, prema trenutačnim projekcijama Hajduk ne bi imao status nositelja, što bi mu već na startu moglo donijeti iznimno teške protivnike. Među potencijalnim suparnicima iz jačeg, nositeljskog bubnja, spominju se klubovi poput Ferencvarosa, Qarabaga, Maccabi Tel Aviva, Šerifa, Dinama iz Kijeva, rumunjske Craiove te beogradskog Partizana. Ipak, velika prednost ovog scenarija je "sigurnosna mreža" jer bi eventualno ispadanje u bilo kojoj fazi kvalifikacija za Europsku ligu Hajduku donijelo nastavak natjecanja u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

U tom bi raspletu Rijeka kao trećeplasirana i Varaždin kao četvrtoplasirana momčad HNL-a europski put započela u drugom pretkolu Konferencijske lige. Njen status nositelja ili nenositelja ovisit će o konačnoj listi sudionika i njihovim koeficijentima.

Scenarij 2: Rijeka osvaja Kup

Ako Rijeka u Maksimiru iznenadi Dinamo i trijumfira u finalu Kupa, ona kao pobjednik preuzima mjesto u kvalifikacijama za Europsku ligu. Zahvaljujući svom koeficijentu, Rijeka bi u tom slučaju vjerojatno imala status nositelja, što bi joj donijelo osjetno lakši ždrijeb na startu natjecanja.

S druge strane, Hajduk bi u ovom raspletu bio najveći gubitnik. Splićani bi kao drugoplasirani klub HNL-a, zajedno s Varaždinom, išli u drugo pretkolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Time bi Hajduk izgubio priliku za igranje u jačem natjecanju i, što je još važnije, ostao bi bez "sigurnosne mreže" koju nudi igranje kvalifikacija za Europsku ligu. Zbog svega toga, jasno je da će se finale Kupa s velikom pozornošću pratiti ne samo u Zagrebu i Rijeci, već i u Splitu i Varaždinu.