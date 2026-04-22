Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVI VAL PRODAJE

Tko prvi, njegovo: Fifa pustila u prodaju nove ulaznice za SP

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Admiral

Međunarodna nogometna federacija (Fifa) u srijedu je pustila u prodaju ulaznice za svih 104 utakmice nadolazećeg Svjetskog prvenstva po principu "tko prvi dođe, prvi kupuje". Fifa navodi da je već prodano više od pet milijuna ulaznica, od ukupnog broja od nešto više od šest milijuna za turnir koji počinje 11. lipnja u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi.

"Na početku prodaje, ulaznice će biti dostupne za kategorije od 1 do 3 i kategorije sjedala u prvom redu, ovisno o utakmici," priopćila je Fifa.

"Uz ovaj set ulaznica, dodatne ulaznice će se kontinuirano puštati u prodaju javnosti do finala u nedjelju, 19. srpnja, ovisno o dostupnosti," dodaje se.

Bilo je mnogo kritika zbog cijena ulaznica, a skupina američkih zakonodavaca prošli je mjesec pozvala Fifu da snizi cijenu, rekavši da je korištenje dinamičkog određivanja cijena pretvorilo Svjetsko prvenstvo u isključivi pothvat na štetu navijača.

FILE PHOTO: Azteca Stadium is being prepared for the upcoming inauguration of the 2026 FIFA World Cup in Mexico City.
Foto: LUIS CORTES/REUTERS

U prosincu je Fifa uvela mali broj ulaznica "Supporter Entry Tier" od 60 dolara s ciljem da World Cup učini pristupačnijim navijačima kvalificiranih momčadi. Jeftinije ulaznice činit će 10% alokacija saveza članica sudionica.

Fifa također navodi da se koristi varijabilno određivanje cijena, gdje se cijene ulaznica mogu prilagođavati na temelju pregleda potražnje i dostupnosti, umjesto dinamičkog određivanja cijena koje automatski mijenja cijene ulaznica.

Metoda varijabilnog određivanja cijena korištena je za prve dvije faze prodaje, ali nije korištena za treću fazu, izvlačenjem slučajnim odabirom. No, sada ponovno koristi za ovu fazu prodaje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026