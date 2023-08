Tko se srami Hajdukova grba? Pogledajte kako su fotošopirali dresove dvojice velikana 'bilih'

Ivan Buljan (73), Ivan Gudelj (62) i Zvonimir Boban (54), tri velikana hrvatskog nogometa, trojica kapetana reprezentacije koji su potekli iz Mračaja u Imotskoj krajini, dobili su u četvrtak posebno priznanje u Runovićima, veliki pano s njihovim portretima.

Samo, nisu baš vjerni.

I dok oko fotografije Zvone Bobana sa Svjetskog prvenstva 1998. nema spora, u oko su mnogima upala dvojica starijih, Buljan i Gudelj. Oni nisu u dresu reprezentacije čiji su bili kapetani, a radi se o jugoslavenskoj, nego u prilagođenoj verziji Hajdukova dresa.

Naime, dok su Buljan i Gudelj bili igrači "bilih", od 1960-ih do 1980-ih, grb Hajduka imao je crvenu zvijezdu koja je kasnije zamijenjena šahovnicom. Čini se da je to odgovornima zasmetalo. No ako ih nisu htjeli stavljati u autentičnom dresu, zašto se uopće hvale da su bili kapetani reprezentacije?

Ovako to izgleda u fotošopiranoj verziji:

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

A ovako su Buljan i Gudelj izgledali u stvarnosti: