Tko se zadnji smije... Kovaču puna premija za Bayernovu titulu! Herr Flick mu zahvalio

Ivan Perišić u utorak je proslavio naslov prvaka Njemačke s Bayernom u koji je veliki dio ugradio i Niko Kovač, trener u prvom dijelu sezone. I zaradit će zbog toga

<p>Bayernov boss <strong>Karl-Heinz Rummenigge</strong> niti u velikom slavlju još jedne Bayernove titule osigurane u utorak 1-0 trijumfom u Bremenu nije mogao suzdržati svoju sitnu pakost pa je u kamere rekao: 'Nikako se ne smije zaboraviti da smo jesenas bili 7-8 bodova iza vodećeg i jedino nam preostaje reći veliko hvala treneru <strong>Hansiju Flicku</strong> na tome kako je vodio momčad do titule'.</p><p><strong>VIDEO: SLAVLJE NIKE KOVAČA NAKON TITULE</strong></p><p>Spomenuti šef struke Flick koji je klupu preuzeo nakon što su sa nje otišli hrvatski stručnjaci, braća <strong>Niko</strong> i <strong>Robert Kovač</strong>, ipak je daleko veći gospodin:</p><p>- Veliko, veliko hvala Niki Kovaču. I Robertu. Oni su tu bili do početka studenoga prošle godine. Nitko ne osvaja naslov prvaka sam nego se to radi zajedničkim timskim radom. Hvala Niko, hvala Roberte, ovo je i vaša titula! - rekao je korektni Hansi Flick.</p><p>Inače, braća Kovač dobili su zahvalu, a dobit će i lovu. Istekom sezone završava se njihov ugovor s Bayernom čime Bayern štedi pet milijuna eura jer treća godina neće biti aktivirana, ali zato hrvatski stručnjaci imaju pravo i dobit će punu premiju za ovaj Bayernov naslov.</p><p>Baš kao što su dobili i prošle sezone kada su i oni osvojili Bundesligu sa bavarskim nogometnim divom!</p>