Tko su suci koji su izbačeni s EP? Zbog njih je Hrvatska ostala bez europskog zlata prije 6 godina

U rukometnom svijetu odjeknula je vijest da poznati makedonski sudački dvojac Slave Nikolov (51) i Gjorgji Načevski (48) neće suditi na Europskom prvenstvu nakon što su varali na testovima fizičke pripreme uoči turnira.

Dvojica Makedonaca su inače ugledni sudački par koji su sudili brojne bitne utakmice europskih i svjetskih prvenstava, pa čak i finale Olimpijskih igara, ali hrvatskim navijačima nisu u lijepom sjećanju nakon finala Europskog prvenstva 2020. protiv Španjolske.

Hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji u vitrini medalja nedostaje jedino europsko zlato, a prije šest godina bili smo blizu ostvarenja tog sna. 'Kauboji' su u infarktnoj završnici i produžecima u polufinalu slavili protiv Norvežana 29-28, a glavni junak bio je Željko Musa koji je sa zvukom sirena poslao loptu u mrežu i doveo Hrvatsku u finale Europskog prvenstva.

Norveška i Hrvatska u utakmici polufinala Europskog prvenstva u rukometu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U finalu nas je dočekala Španjolska, a pravdu su djelali Slave Nikolov i Gjorgji Načevski.

Više od deset tisuća hrvatskih navijača stvorilo je domaću atmosferu za "kauboje" u Tele2 Arena u Stockholmu. Bila je to neizvjesna utakmica koja se igrala gol za gol, a u napetoj završnici Hrvatska je imala priliku za izjednačenje minutu prije kraja pri rezultatu 21-20 za Španjolsku. Igor Karačić krenuo je u napad, a onda i u prodor kako bi našao put prema golu. U tom trenutku oglasili su se Nikolov i Načevski koji su dosudili - korake. Da cijela situacija bude još bizarnija, jedan od sudaca nije bio ni siguran što se sudilo.

Stockholm: Španjolska pobijedila Hrvatsku i osvojila Europsko rukometno prvenstvo | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Što si sudio? - pitao je Načevski svog kolegu, a on mu je odgovorio na terenu:

- Ne brini, siguran sam bio da su koraci.

Gjorgji Načevski kasnije je izjavio kako je bio "sto posto siguran" da je Karačić napravio najmanje šest koraka i da je odluku donio u djeliću sekunde.

Hrvatska je tako ostala bez prilike da preokrene utakmicu i postane europski prvak, a lopta i zadnji napad otišli su u ruke Španjolaca koji su na kraju pobijedili 22-20 i obranili naslov prvaka.

Kontroverzni i prije tog finala 2020.

Međutim, to nije jedini put da se makedonski dvojac našao u centru pozornosti zbog sumnjivih sudačkih odluka. Dvije godine prije tog finala, 2018. analitička tvrtka Sportradar, svjetski lider u otkrivanju namještanja utakmica, sastavila je tajni izvještaj za Europsku rukometnu federaciju. Taj izvještaj kasnije je dospjelo u javnost i u njemu se navodi kako se sumnja da je u periodu od rujna 2016. do studenog 2017. namješteno čak 26 utakmica na najvišoj europskoj razini, a dvije su vodili Nikolov i Načevski.EHF je tada objavio kako su optužbe protiv makedonskih sudaca neutemeljene i bez dokaza.