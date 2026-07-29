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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
DOBAR POSAO U MAKSIMIRU PLUS+

Tko su zamjene za Bakrara!? Stigla su petorica napadača, a 'modri' su nešto čak i zaradili...

Piše Hrvoje Tironi,

Dinamo će na Alžircu zaraditi 3,8 mil. eura, a kao nova ofenzivna rješenja stigli su Oršić, Rodriguez, Prevljak i Stojaković, na zimu dolazi i Brumado

Dinamo je, nakon samo jedne sezone, prodao Mounsefa Bakrara. Alžirski nogometaš stigao je prošloga ljeta s puno skepse, rijetki su navijači vjerovali kako će dotadašnji član New York Cityja ostaviti dubok trag u Maksimiru. I da, u Bakrarove kvalitete prošlog je ljeta bio uvjeren samo sportski direktor Dario Dabac, Alžirac je isključivo zbog njegove upornosti i stigao u Dinamo.

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