DOBAR POSAO U MAKSIMIRU PLUS+

Tko su zamjene za Bakrara!? Stigla su petorica napadača, a 'modri' su nešto čak i zaradili...

Piše Hrvoje Tironi,

Dinamo će na Alžircu zaraditi 3,8 mil. eura, a kao nova ofenzivna rješenja stigli su Oršić, Rodriguez, Prevljak i Stojaković, na zimu dolazi i Brumado