Tko su zamjene za Bakrara!? Stigla su petorica napadača, a 'modri' su nešto čak i zaradili...
Dinamo će na Alžircu zaraditi 3,8 mil. eura, a kao nova ofenzivna rješenja stigli su Oršić, Rodriguez, Prevljak i Stojaković, na zimu dolazi i Brumado
Dinamo je, nakon samo jedne sezone, prodao Mounsefa Bakrara. Alžirski nogometaš stigao je prošloga ljeta s puno skepse, rijetki su navijači vjerovali kako će dotadašnji član New York Cityja ostaviti dubok trag u Maksimiru. I da, u Bakrarove kvalitete prošlog je ljeta bio uvjeren samo sportski direktor Dario Dabac, Alžirac je isključivo zbog njegove upornosti i stigao u Dinamo.