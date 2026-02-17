Tko sudi Dinamo - Genk? Turčin je sudionik ogromnog skandala, istukao ga je predsjednik kluba

Turski sudac Halil Umut Meler sudit će utakmicu Europske lige na Maksimiru između Dinama i Genka. On je jedno od poznatijih sudačkih imena današnjice, ne samo zbog statusa Uefinog elitnog suca, već i zbog fizičkog napada koji je doživio na terenu, a čije su snimke obišle svijet. Ovaj 38-godišnjak iz Izmira gradio je karijeru od turskih nižih liga do Lige prvaka i Europskog prvenstva, a na svom putu sudio je i hrvatskoj reprezentaciji, a već je bio i u Zagrebu.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Fizički napad na terenu

Događaj koji je obilježio njegovu karijeru zbio se 11. prosinca 2023. godine. Nakon utakmice turske Süper Lige između Ankaragücüa i Rizespora koja je završila 1-1, predsjednik domaćeg kluba Faruk Koca utrčao je na teren i udario Melera. Dok je sudac ležao na tlu, pridružili su mu se i drugi te ga nastavili udarati nogama. Meler je prevezen u bolnicu.

Incident je izazvao snažne reakcije u nogometnom svijetu. Turski nogometni savez suspendirao je sva natjecanja na tjedan dana, a predsjednik Koca dobio je doživotnu zabranu rada u nogometu te je kasnije osuđen na više od tri i pol godine zatvora zbog "namjernog ranjavanja javnog dužnosnika". Meler je nakon izlaska iz bolnice dao izjavu.

​- Ne, nisam mu oprostio, niti ću mu ikada oprostiti. Nikada neću oprostiti onima koji su to učinili, kao ni onima koji su ih provocirali - poručio je Meler, odbijajući bilo kakvu pomisao na pomirenje.

Kocu je nakon toga htio kupiti Istru 1961. Stigao je u Pulu, ali se posao nije realiziro. Zbog napada na Melera dobio je zatvorsku kaznu od tri godine i sedam mjeseci.

Sudio je Hrvatskoj i Dinamu

Hrvatska nogometna javnost Melera pamti po nekoliko utakmica. U studenom 2021. godine sudio je utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Crne Gore i Hrvatske. Hrvatska je pobijedila 3-2, a utakmicu su obilježile dvije situacije u kojima je Meler, nakon intervencije VAR-a, donio odluke u korist Hrvatske. Prvo je korner promijenio u kazneni udarac, a zatim je priznao gol Petra Muse koji je prvotno poništio zbog zaleđa.

Dinamo svladao Krasnodar i ušao u osminu finala Europa lige | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Sudio je i Dinamu. Zagrepčanima je dijelio pravdu u pobjedi "modrih" nad Krasnodarom (1-0) 18.2.2021. u uzvratnoj utakmici šesnaestine finala Europa lige.

Unatoč teškom iskustvu, Meler se vratio na teren samo 34 dana nakon napada, u siječnju 2024. godine, dočekan pljeskom i cvijećem kapetana i predsjednika klubova. Fifinu licencu dobio je 2017. godine, a od 2022. član je Uefine elitne skupine sudaca. Sudio je finale Europskog prvenstva do 17 godina, utakmice Lige prvaka, a bio je i jedan od sudaca na Euru 2024. u Njemačkoj.