Tko sve čeka Hajduk u Europi? Od moćnog Ajaxa do amatera s Gibraltara i igrača 'vatrenih'

Hajduk je osigurao europsku jesen, a ždrijeb je Splićanima donio šaroliku skupinu protivnika. Na Poljud stižu nizozemski velikan Ajax, belgijski Sint-Truidense i danski Nordsjaelland, dok će "bili" putovati u Dansku na noge Midtjyllandu našeg Martina Erlića, na Gibraltar u goste Lincoln Red Impsima te u Švicarsku kod Thuna. Donosimo detaljan pregled svakog suparnika, od njihove povijesti i vrijednosti do najvećih zvijezda i zanimljivosti koje ih okružuju.

Ajax: Europski div u potrazi za starom slavom

Najatraktivniji protivnik koji dolazi na Poljud bez sumnje je Ajax. Iako su posljednjih godina u rezultatskoj krizi, "kopljanici" su i dalje pojam u europskom nogometu, klub bogate povijesti i filozofije koja je promijenila nogometnu igru. Njihova priča neraskidivo je vezana uz Rinusa Michelsa i Johana Cruyffa, tvorce "totalnog nogometa", koji im je donio tri uzastopna naslova prvaka Europe od 1971. do 1973. Novi val uspjeha stigao je sredinom devedesetih, kad je generacija predvođena Louisom van Gaalom s mladićima poput Kluiverta, Seedorfa, Davidsa i Van der Sara ponovno pokorila Europu 1995. godine.

Hajduk i Ajax imaju i međusobnu povijest. U sezoni 1993/94., u Kupu pobjednika kupova, Hajduk je kao domaćin u Ljubljani slavio 1-0, no u uzvratu je doživio potop i poraz 0-6. Već iduće sezone sudbina ih je ponovno spojila, ovaj put u četvrtfinalu Lige prvaka. Na ispunjenom Poljudu bilo je 0-0, da bi Ajax u uzvratu slavio 3-0 na putu do posljednjega europskog naslova.

Današnji Ajax pokušava pronaći put natrag u vrh. Vrijednost momčadi procjenjuje se na 188 milijuna eura. Glavne zvijezde su iskusni njemački veznjak Julian Brandt i brazilski napadač Marcos Leonardo, kojeg je saudijski Al-Hilal prije dvije godine Benfici platio 40 milijuna eura, a obranu drže iskusni Daley Blind i golman Marc-André ter Stegen, koji je stigao na posudbu iz Barcelone. Iako su daleko od slavnih dana, Ajax je ime koje izaziva strahopoštovanje i bit će najveći mogući test za splitsku momčad.

Sint-Truidense: Belgijski "kanarinci" s japanskim pogonom

Drugi protivnik koji stiže u Split je belgijski prvoligaš Sint-Truidense. Klub nadimka "kanarinci" zbog žutih dresova osnovan je 1924., a najveći uspjeh u domaćem prvenstvu ostvarili su davne 1966. kad su bili viceprvaci. Njihova moderna povijest obilježena je japanskim kapitalom, nakon što je 2017. klub u potpunosti preuzela japanska tvrtka DMM.com. Od tad je klub postao svojevrsna europska platforma za razvoj japanskih nogometaša. U ovom trenutku ima ih čak sedam.

Ukupna tržišna vrijednost njihove momčadi procjenjuje se na nešto manje od 30 milijuna eura. Među tržišno najskupljim igračima ističu se lijevo krilo Ilias Sebaoui, procijenjen na 3,5 milijuna eura, te japanski golman Leo Kokubo, čija vrijednost doseže pet milijuna eura. Hajduk i Sint-Truidense nisu igrali službene međusobne utakmice, pa će dvoboj na Poljudu biti prvi susret ovih klubova, koji će ujedno i debitirati u Konferencijskoj ligi.

Nordsjaelland: Danska tvornica talenata

Iz Danske na Poljud dolazi Nordsjaelland, klub poznat po jednoj od najboljih nogometnih akademija u Skandinaviji. Osnovani su tek 1991. kao Farum BK, a ime mijenjaju 2003. godine nakon velikog financijskog skandala u koji je bio upleten gradonačelnik i predsjednik kluba Peter Brixtofte. Novi vlasnici rebrendirali su klub, okrenuli se razvoju mladih igrača i stvorili projekt koji okuplja talente iz regije.

Njihova filozofija donijela im je i najveći uspjeh u povijest u sezoni 2011./12. kad senzacionalno osvojili naslov prvaka Danske i izborili nastup u Ligi prvaka. Vrijednost njihove momčadi danas iznosi 36,65 milijuna eura, a predvode je mladi talenti. Najvrjedniji igrač je veznjak Prince Amoako Junior, procijenjen na sedam milijuna eura. Uz njega se ističu napadač Alexander Lind (pet milijuna eura), ali i iskusni bivši igrač Rome Ola Solbakken. Baš kao i sa Sint-Truidenseom, Hajduk ni s ovim danskim klubom nema prethodnih službenih susreta.

Midtjylland: Erlić i danski "Moneyball"

Hajduk će u goste i drugom danskom predstavniku, Midtjyllandu, klubu koji je po mnogočemu poseban. Za njih nastupa hrvatski reprezentativni stoper Martin Erlić, što će ovom dvoboju dati dodatnu draž. Erlić, koji je za Hrvatsku nastupao na Svjetskom i Europskom prvenstvu, važan je kotačić obrane danske momčadi u koju je stigao iz Bologne.

Midtjylland je najvrjedniji od danskih protivnika, s ukupnom vrijednošću momčadi od čak 107,90 milijuna eura. Njihovu snagu u play-offu Konferencijske lige osjetila je Rijeka, koju su izbacili sa 6-1 u ukupnom rezultatu. Klub je osnovan tek 1999. godine spajanjem dvaju lokalnih rivala, a njihov uspon započeo je kad je većinski vlasnik postao Matthew Benham, vlasnik engleskog Brentforda i čovjek koji je u nogomet uveo naprednu statistiku i analitiku. Zbog takvog, "moneyball" pristupa, Midtjylland je postao sila u Danskoj, osvojivši tri naslova prvaka u posljednjih desetak godina. Najveće zvijezde momčadi su napadač Franculino Djú, procijenjen na vrtoglavih 22 milijuna eura, te čileanski ofenzivac Darío Osorio, čija je vrijednost 15 milijuna eura i na kojeg je oko bacio Manchester City. Ni protiv Midtjyllanda Hajduk do sada nije igrao.

Lincoln Red Imps: Legende s Gibraltara i umjetna trava uz pistu

Najegzotičnije gostovanje Hajduk će imati na Gibraltaru, protiv prvaka Lincoln Red Impsa. Riječ je o poluamaterskoj momčadi, čija vrijednost jedva prelazi 2 milijuna eura. Ipak, "crveni vragovi" su institucija domaćeg nogometa, s rekordnih 14 uzastopnih naslova prvaka. Utakmica će se igrati na stadionu Victoria, poznatom po dvije stvari: podlozi od umjetne trave i jedinstvenom položaju u podnožju Gibraltarske stijene, tik uz zračnu pistu. Tamo je lani gostovala Rijeka u Konferencijskoj ligi te remizirala 1-1.

Najveća zvijezda i legenda kluba je Lee Casciaro, 44-godišnji napadač koji je i dalje dio momčadi. Upravo je on zabio pobjednički gol u najvećoj utakmici u povijesti kluba, kada je Lincoln 2016. šokirao Europu pobjedom 1-0 protiv škotskog Celtica u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Imaju i drugog igrača u petom desetljeću života, Španjolca Nana (41). Lincoln je 2021. postao prvi klub s Gibraltara koji se plasirao u grupnu fazu Uefinog natjecanja (Konferencijska liga), dokazavši da su, unatoč skromnim uvjetima, iznimno neugodan domaćin.

Thun: Švicarski izazov u alpskom krajoliku

Posljednji gostujući protivnik Hajduka je švicarski Thun. Poput Lincolna, i oni domaće utakmice igraju na umjetnoj travi, koju je nedavno u kvalifikacijama Lige prvaka osjetio Dinamo, izbacivši ih s ukupnih 4-3. Njihov dom je Stockhorn Arena, moderan stadion kapaciteta 10.000 gledatelja, smješten u idiličnom alpskom okruženju s kojeg puca pogled na planinske vrhunce. Vrijednost momčadi procjenjuje se na 17 milijuna eura.

Thun je klub iz malenoga grada u Bernskom visočju, koji je europsku javnost zadivio još prije 20 godina kad se kao potpuni autsajderi probio do grupne faze Lige prvaka, u kojoj je igrao protiv Arsenala, Ajaxa i Sparte Prag. Iako su ispali, ostvarili su povijesnu pobjedu protiv češkog prvaka. Prošle sezone ispisali su jednu od najljepših nogometnih bajki, osvojivši naslov prvaka Švicarske prvi put u 128 godina dugoj povijesti.

Od utakmice protiv Dinama momčad su u međuvremenu oslabjeli odlasci najboljeg strijelca Elmina Rastodera, beka Michaela Heulea te veznjaka Franz-Ethana Meichtryja. Kapetan momčadi je iskusni branič Marco Bürki. Ovo će također biti prvi službeni susret Hajduka i Thuna. Trag u ovom klubu ostavili su i Hrvati, njih četvorica igrali su za Thun. Stipe Matić, Stjepan Kukuruzović, Darko Matić i Vedran Ješe, koji je 2006. godine baš iz Dinama došao u klub.

*uz korištenje AI-ja