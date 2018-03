To je moj jeb*** tata! Verdasco i Kokkinakis svađali se na klupi

U meču trećeg kola turnira Masters 1000 koji se igra u Miamiju, u pauzi između gemova, vidjeli smo sapunicu između Australca Grčkog podrijetla Thanasija Kokkinakisa i Španjolca Fernanda Verdasca gdje su se obojica žalili sucu...

- Sudac, netko cijelo vrijeme priča iza mojih leđa i ometa me dok serviram - potužio se sucu Verdasco.

- Nije te ometao, on me samo podržava. To je moj tata - odgovorio je Australac.

- Ne, nije to tvoj tata. Znam kako tvoj tata izgleda - siguran je bio Španjolac.

- Da, to je moj Je*eni tata - brutalno mu je odgovorio Kokkinakis.

Također, i Kokkinakis se požalio sucu da njega isto netko ometa, a optužio je Verdascovog trenera koji priča između njegovih servisa. Na kraju ove španjolske telenovele, Verdasco je imao više živaca te je pobijedio rezultatom 3-6 6-4 7-6.