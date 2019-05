To je ozbiljnost: Sterling zabio hat trick, Guardiola ga napao

Zabiješ tri gola, osvojiš FA Kup, misliš si, to je to. Sve sam odlično napravio, sad će me trener pohvaliti. A ono - ćorak!

Slično tako razmišljao je Raheem Sterling nakon što je njegov City dobio Watford 6-0 i osvojio FA Kup. Zabio je sjajni napadač hat trick, ali Pep Guardiola mu je svejedno očitao bukvicu. Dok su njegovi suigrači slavili, Guardiola mu je objašnjavao kakve pogreške je radio tijekom utakmice, a on je tupo gledao u pod ne shvaćajući što se događa. Netko bi pomislio da su izgubili, da je Sterling kriv za najmanje tri gola, a ne da je zaslužan za tri.

Navodno je kriv njegov prvi gol koji je 'ukrao' Gabrielu Jesusu. Brazilac je pucao prema golu, lopta je krenula prema mreži, ali Sterling je došao u zadnji trenutak, udario loptu i zabio gol.. A to je njegovom treneru očito jako zasmetalo.

E upravo zato je Guardiola jedan od najboljih trenera današnjice. City izgleda savršeno, melju sve redom, ali prema Pepu to je daleko od savršenstva. On će i najmanju sitnicu popraviti kako bi njegova momčad bila sve bolja i bolja.

Mnogi treneri slavili bi veliku pobjedu od 6-0, ali ne i Guardiola. E, upravo zato se i razlikuje od drugih, upravo zato je i poseban.

Pokunjeni Sterlingov pogled postao je hit na internetu, dok se ljuti Guardiola razmahao rukama pokušavajući objasniti svom igraču kako da se poboljša.

Upravo je Španjolac zaslužan za preporod sjajnog Sterlinga koji se nevjerojatno podignuo u ove dvije sezone i igra nogomet života. Upravo zato igrači obožavaju Guardiolu, a ovakvim pristupom njegove momčadi mogu biti samo bolje.

Građani su pobjedom nad Watfordom obranili naslov FA Kupa i postali prva momčad u Premier ligi nakon 104 godine koja je dvije godine zaredom osvojila trostruku krunu u Engleskoj u liku Premier lige, Liga kupa i FA kupa.