To nisu navijači, to su budale! Zauvijek ih otjerajte s Poljuda

Problem Hajduka nije bio Ivan Kos, kojeg su najurili dan ranije zbog ručka kojim je častio suce. Problem Hajduka nije ni poraz od Dinama jer je zaslužen. Problem Hajduka nije ni većina od 31.751 navijača, koliko ih je bilo na utakmici protiv Dinama.

Ne, problem Hajduka je šaka glupana koja je u stanju, vidjeli smo danas u Splitu, napasti i nogom u glavu udariti igrača. To napraviti svom klubu, takvu mu sramotu nanijeti, klubu i navijačkom pokretu s točno 30.920 registriranih članova ove godine koji na pošten način, sto po sto kuna skuplja članarine ne bi li za tko zna koliko godina svojim novcem otkupili vlasnički paket dionica - to može napraviti samo ljudski ološ, a ne pravi navijač Hajduka.

Otkako je začet koncept "narodnoga kluba" nije bilo takvoga autogola kakav je danas uspjela zabiti skupina od 5-6 maloumnika na Cankarjevoj poljani, blizu Kluba navijača u Splitu. Ma kakvi Mamići, suci, haenes, ovi moroni nepopravljivu štetu ugledu Hajduka napravili su sami... Nogom u glavu udariti Futacsa?!

Said, Memolla, Hamza, Savvas i Futacs nisu jadni mogli vjerovati što im se događa i budite sigurni da će nakon ovoga svaki od njih zbrisati glavom bez obzira čim bude mogao, kao što je to učinio Franck Ohandza, kojem su nakon onog poraza od Rudeša navijači prijetili pred kućnim vratima. Usput budi rečeno, huligani koji su to napravili nikad nisu pronađeni.

Pa tko bi normalan produžio ugovor s klubom u kojem svaka budala može na cesti napasti igrača jer se, zamislite vi to, usudio promašiti loptu ili ne zabiti gol. Napasti, istući i za to najvjerojatnije ne snositi nikakve posljedice jer splitska policija očito ne bi pronašla ni Sašu Matića na koncertu Saše Matića.

Pa gdje to ima?!

Jedno je jedino rješenje tog problema, ne postoji drugi način. Svakome kome se dokaže da je sudjelovao u napadu na Futacsa i suigrače - osim što ga treba drastično novčano kazniti i šutnuti ga na neko vrijeme iza rešetaka, gdje i pripada - Hajduk treba doživotno zabraniti dolazak na Poljud. Nema druge. Adio! To je jedina sankcija koju bi huligani bili u stanju razumjeti.

U međuvremenu je Hajduk potvrdio da je Futacs ozlijeđen, najoštrije osudio napad i zatražio od policije da čim prije otkrije počinitelje.

Bit će ih turbo-teško otkriti, nema što. Stvarno čovjek mora biti Sherlock Holmes.

Jebi ga, momci, vi ste sramota ovog Hajduka.