Teškim nokautom protiv Francisa Ngannoua izgubio je titulu teškaškog prvaka svijeta u UFC-u. No, hajde da se jednom i to dogodi, da Dana White stane iza Stipe Miočića.

POGLEDAJTE VIDEO: Miočićev intervju za 24sata

- Jon Jones je vrlo jasno otkrio kako se nema namjeru boriti protiv Stipe, tako da tu više ništa nije bitno. Ono što ćemo napraviti je borba Derricka Lewisa i Francisa, nakon čega će se Stipe boriti protiv pobjednika - rekao je predsjednik UFC-a i konačno stao na kraj nagađanjima.

Sukus svega je da je UFC izgubio strpljenje s, po mnogima, najboljim MMA borcem u povijesti. Jon Jones posljednjih tjedana pokušao je izgurati svoje, na račun imena želi honorar od minimalno sedam brojki, koje više naginju prema osam, pa su u elitnoj MMA promociji odlučili stati na kraju uvjetovanju.

- Jon Jones je borac pod našim ugovorom. Pokušali smo surađivati i doći do odgovora kako bi se borio u teškoj kategoriji. No, ako se on zapravo ne želi boriti u teškoj kategoriji, to je onda to. Što da mi onda radimo? Ne možemo čovjeka natjerati da se bori. Realno je Derrick Lewis trenutno prvi izazivač za titulu teške kategorije. I to neovisno o tome želi li se Jon Jones boriti ili ne - rekao je White.

Ipak, poznavajući predsjednika UFC-a to što je rekao možda je samo navlakuša, odnosno pokušaj smirivanja strasti kod donedavno neprikosnovenog kralja poluteške kategorije. Ostaje nadati se da će svoju odluku uistinu ispoštovati i da će Stipe Miočić dobiti priliku vratiti teškaški tron.