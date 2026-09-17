Todd Boehly više nije gazda Chelseaja! Prodao udio u poslu vrijednom 1,3 milijarde eura

Todd Boehly više nije predsjednik ni suvlasnik Chelseaja. Američki biznismen i njegov poslovni partner Mark Walter prodali su svoje udjele investicijskoj kompaniji Clearlake Capital, koja je time dodatno učvrstila kontrolu nad londonskim klubom. Boehly i Walter imali su po 12,8 posto udjela u Chelseaju, a prema pisanju engleskih medija, za njihovih ukupno 25,6 posto Clearlake je izdvojio oko 1,3 milijarde eura. Kompanija sada drži oko 87 posto kluba, dok preostali udio od 12,8 posto ostaje u vlasništvu švicarskog milijardera Hansjörga Wyssa.

Time završava Boehlyjeva četverogodišnja epizoda na čelu Chelseaja. Bio je jedno od najistaknutijih lica konzorcija koji je u svibnju 2022. preuzeo klub od Romana Abramoviča, nakon što je ruski milijarder zbog britanskih sankcija morao prodati Chelsea. Novo vlasništvo odmah je krenulo u velika ulaganja. Chelsea je od Abramovičeva odlaska na igrače potrošio više od 1,8 milijardi eura, a među najskupljim pojačanjima bili su Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Wesley Fofana i Mihajlo Mudrik.

Boehly je u prvim mjesecima nakon preuzimanja imao značajnu ulogu i u transfernim poslovima. Uslijedile su brojne promjene u igračkom kadru i stručnom stožeru, uključujući otkaz Thomasu Tuchelu nedugo nakon poraza od Dinama u Zagrebu 2022. godine. Chelsea je u novoj vlasničkoj eri osvojio Konferencijsku ligu i Svjetsko klupsko prvenstvo 2025., no unatoč velikim ulaganjima nije osvojio naslov engleskog prvaka.

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Prema ranijem pisanju ESPN-a, Boehly i Walter razilazili su se s čelnicima Clearlakea oko načina upravljanja klubom. Među spornim pitanjima navodno su bili transferna politika, izbor trenera, dugoročna strategija i budućnost Stamford Bridgea. Boehly se na odlasku zahvalio suradnicima, zaposlenicima, igračima i navijačima.

- Bila mi je čast biti predsjednik Chelseaja. Cijenio sam partnerstvo s Clearlakeom i širom vlasničkom grupom te naše zajedničke odluke i ulaganja kojima smo podržavali sadašnji i dugoročni uspjeh kluba. Uvjeren sam da je Chelsea u dobroj poziciji za nastavak uspjeha pod vodstvom Clearlakea - poručio je.

Iz Chelseaja su objavili da promjena vlasničke strukture neće utjecati na svakodnevno poslovanje, postojeće vodstvo ni sportsku strategiju kluba.