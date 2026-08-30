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MARKO TOLIĆ

Bivši dinamovac eksplodirao u Kini! Zabio je jedan i čak četiri puta asistirao u velikoj pobjedi

Piše Ivan Kužela,
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Bivši dinamovac eksplodirao u Kini! Zabio je jedan i čak četiri puta asistirao u velikoj pobjedi
Foto: Zhejiang FC/Instagram
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Marko Tolić je u Kini imao nastup za pamćenje! Zabio je gol u 2. minuti i onda podijelio čak četiri asistencije u demoliranju Yunnana 6-0, a s razlogom je ponio i titulu igrača utakmice

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Marko Tolić (30) bio je među najistaknutijim pojedincima 25. kola kineskog prvenstva. Njegov Zhejiang uvjerljivo je svladao Yunnan Yukun rezultatom 6-0, a hrvatski veznjak sudjelovao je u pet od šest pogodaka.

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Tolić je u utakmicu krenuo pogotkom već u drugoj minuti. Nakon ranog vodstva više se nije upisivao među strijelce, ali je nastavio kreirati prilike za svoje suigrače. U nastavku susreta zabilježio je čak poker asistencija.

Najviše je njegov učinak iskoristio Alexandru Mitrita. Rumunjski napadač postigao je hat-trick, pri čemu su mu za tri pogotka asistirali Tolićeva dodavanja. Hrvatski nogometaš proglašen je igračem utakmice.

Pobjeda je za Zhejiang posebno važna i zbog pozicije Yunnana na ljestvici. Gosti bi eventualnim slavljem skočili na drugo mjesto, no nakon uvjerljivog poraza ostali su bez prilike za takav pomak.

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