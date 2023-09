Tomas: Idući tjedan stiže nam pojačanje u napadu, a Dinamo nam iz igre nije zabio golove

Nogometaši Osijeka nakon dramatičnog poraza od Dinama od 2-0 do 2-3 i nakon reprezentativne stanke igraju još jedan derbi u HNL-u, gostuju kod Rijeke na Rujevici ovu subotu od 19.30. Najavili su je trener Stjepan Tomas i veznjak Petar Pušić.

Kako ste uspjeli iskoristiti dva tjedna bez utakmice?

- Podizali smo fizičku spremu, odigrali dobru utakmicu protiv Puskas Akademije na našem stadionu, poslužila je kao dobra priprema za Rijeku. Bilo je dobrih stvari, zadovoljan sam izvedbom i kako smo proveli ova dva tjedna bez službene utakmice. Došli su Duarte i Manev, zaoštrili smo konkurenciji otraga, oni će donijeti novu dimenziju u fazi obrane - kazao je Tomas.

Hoćete li imati novi stoperski par?

- Duarte se pokazao kao odličan igrač, imamo i Bralića i Stjopu koji je odigrao dvije utakmice za Armeniju, tu je Manev koji je igrao dvije utakmice protiv Italije i Malte, gdje je zabio. Zaoštrena je konkurencija, odlučit ćemo danas koja će dvojica igrati. S pravom možemo reći da ćemo biti čvršći i ozbiljniji u zadnjem dijelu.

Kako nadoknaditi golgeterski učinak Mije Caktaša kojega nema zbog tri žuta kartona?

- Imamo igrače koji ga mogu zamijeniti. Imamo Pušića, Garmaša, igrače koji su na visokom nivou, koji mogu to ponavljati, koji imaju ogromno iskustvo. Nadam se da se neće osjetiti njegov izostanak, imamo prave zamjene na njegovu mjestu.

Kakva je situacija s lijevim bočnim, je li to najveći problem Osijeka?

- Da, to je kritična pozicija. Računao sam da ćemo imati dva igrača na toj poziciji. Bili smo blizu dovođenju jednog igrača, ali nije se dogodilo. Imamo tu Renana Guedesa, Drambajeva, imamo Oremovića, vidjet ćemo. Oni se pokazuju kroz treninge i utakmice, tko pokaže najviše taj igra. Nema standardnog igrača, ne može se reći da će igrati 100 posto. Ne mogu nekoga forsirati i dati mu pet utakmica ako nisam zadovoljan kako je igrao, to nije realno.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Koja je alternacija za Ramóna Miéreza i kakvu Rijeku očekujete?

- Imamo je, tu je Garmaš koji je igrao u kijevskom Dinamu napadača. Pregovaramo s jednim napadačem, trebao bi nadam se doći idući tjedan, koji će pokriti tu poziciju. Protiv Rijeke će biti teško, kroz Europu i domaće utakmice pokazali su da se na njih može računati, ima mladu i poletnu momčad. Na nama je da se dobro pripremimo, dobro smo ih analizirali, znamo njihove mane i vrline. Nadam se da ćemo dobro ući u u utakmicu od prve minute i automatizmima koje smo radili u obrani i napadu.

Jeste li dobili pozitivnu reakciju nakon poraza od Dinama?

- Da, protiv Dinama sam bio jako zadovoljan 70 minuta, dobro igrali i zabili dva gola. Možda smo mogli i zabiti više, ali dogodilo se što se dogodilo. Generalno, tih 70 minuta sam zadovoljan i moramo nastaviti u tom smjeru.

Zašto Osijek toliko pada u završnicama utakmica?

- Da, dogodilo se to protiv Dinama, zadnjih 20-25 minuta morali smo bolje reagirati kao momčad. Ali kad imate širinu na klupi, kad znate koga biste trebali zamijeniti, skučeni ste. Ako nemate veliku širinu, ne možete odraditi neke stvari, morate pokriti neke druge taktičke stvari. U zadnjih 20 minuta vratili smo trećeg stopera, stavili smo 5-4-1, ali ta dva penala. Oni iz igre nisu zabili golove, to je bio centaršut gdje je Nejašmića lopta pogodila u ruku, ovo drugo je bio penal nije bio iz igre. Nažalost, dogodilo se, imamo dalje utakmicu i nadam se da ćemo sutra biti pravi - rekao je Tomas iako je prvi gol pao iz igre, nakon centaršuta Moharramija glavom je pogodio Emreli.

S čime ste zadovoljni, a s čime niste u prijelaznom roku?

- Možda bi to bilo odlično da smo u završnici doveli dva ili tri igrača, ali ne mogu biti nezadovoljan. Doveli smo dosta igrača i popunili zadnju liniju, bio bih zadovoljniji da smo prema naprijed doveli dva ili tri igrača s kojima razgovaramo, sad možemo dovesti igrače koji su slobodni ili su raskinuli ugovore. Razgovaramo i nadam se da ćemo idući tjedan dovesti konkurenciju prema naprijed - rekao je Tomas i ponovio ambicije u Rijeci:

- Svaku utakmicu idemo na pobjedu. Bitno je dobro ući u utakmicu, odigrati muški i nadam se pozitivnom rezultatu.

Pušić: Došao sam kad je počela sezona, puno utakmica bez priprema...

Kako se osjećate u Osijeku, kako gledate na kvalitetu nogometa u HNL-u i jeste li zadovoljni statusom?

- Lijepo mi je u Osijeku, mislim da sam se dobro uklopio u momčad, grad i sve okolo. Zadovoljan sam igrom koju sam pokazao, ali ima tu još prostora za napredak. Mogu bolje i više pomoći momčadi, ali znam da nije lako prilagoditi se. Došao sam kad je počela sezona, puno utakmica bez priprema. Spreman sam, mogu još puno više dati momčadi, zato se borim i dajem svaki dan sve od sebe - rekao je

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

novi igrač Osijeka Petar Pušić.

Očekuješ li biti u prvih 11 u derbiju, je li to prilika da se nametneš?

- Imamo jaku momčad, velika je konkurencija. Na meni je da dam sve od sebe svaki dan i da iskoristim prilike. Zadovoljan sam igrom, ali znam da se na mojoj poziciji očekuju bodovi. Asistencijama sam zadovoljan, ali čekam prvi gol. Nadam se da će što prije doći i da se pokazujem, da dođem do prvih 11.

Gdje se najbolje vidite na terenu, na kojoj poziciji?

- Za mene je plus što mogu igrati na više pozicija, da me trener tu može staviti. Moja je jačina na osmici, a znam da sam opasan i ljevicom iza špice, pa i na krilu. Najvažnije je da odigram i dam sve od sebe gdje god da igram i to iskoristim maksimalno.