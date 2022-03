Tomić nakon šokantnog poraza: Pa kao da smo privukli neku negativnu energiju oko sebe

Rijeka je primila bolni šamar u prošlom kolu protiv Hrvatskog dragovoljca (2-1). Goran Tomić bio je razočaran pristupom svojih igrača, sukljao je vatru i nadao se da će ih to trgnuti uoči utakmice u Velikoj Gorici. No, ista priča. Samo što su ovaj put sami sebe pobijedili.

Gorica je u 28. kolu Prve HNL s igračem manje srušila Rijeku (1-0) i nanijela joj novi težak udarac u borbi za naslov prvaka. Velikog traga na igračima ostavio je bolni poraz od posljednje momčadi lige. Ni danas Riječani nisu bili pravi, falilo je energije i agresivnosti, a što je najgore, nije bilo ni volje, želje, htijenja. A to je nedopustivo.

Kada je Cruz u 61. minuti dobio drugi žuti karton, očekivala se opća okupacija gola Gorice. No, Riječani su stvorili tek jednu šansu vrijednu spomena. Nisu preuzeli inicijativu, kao da je neki strah bio prisutan, a to su iskoristili domaćini koji su zabili u 73. minuti! Krizmanić je ubacio u peterac, Babec je pucao, a lopta je na putu do gola pogodila tragičara Čestića i završila u mreži. Što je najgore, njegovim autogolom je i Osijek slavio protiv Rijeke u 23. kolu.

- To vam je tako. Kada izgubite jednu utakmicu, kao da privučete negativnu energiju oko sebe. Ne ide vam onako kako biste htjeli. U prvom poluvremenu nije bilo previše šansi, imali smo odličnu priliku preko Ampema. U drugom dijelu je Merkulov ima odličnu šansu, pucao je i Selahi čija lopta je plesala po crti - kazao je razočarani Tomić.

Mijenjao je sustav, uvodio svježe snage, ali baš ništa nije pomoglo.

- Nakon što su dobili crveni, nismo bili pravi. Vidi se manjak samopouzdanja, pogotovo kod igrača prema naprijed. Nisu imali rješenja i kvalitetne poteze. I onda kao produkt toga zabijemo sami sebi gol, drugi ove sezone, što je previše. I eto. Izgubi se utakmica - rekao je Tomić.

Reprezentativna stanka stigla je kao naručena. Riječki brod tone, a pauza će im sjajno doći da se stabiliziraju i vrate na pravi kut. Hrvatski dragovoljac zadao im je bolan udarac, a Gorica ih je samo nokautirala. No, ništa nije gotovo. Do kraja prvenstva ostalo je još osam kola i Tomić ima sasvim dovoljno vremena da probudi svoju momčad.

- Dobro će nam doći pauza. Taj udarac protiv Dragovoljca ostavio je dosta traga, što se danas vidjelo. Očekivali smo puno više, međutim lopta nije htjela u gol. Sami sebe smo opet pobijedili kao u Osijeku. Dobro će nam svima doći pauza da se resetiramo i da budemo pravi u završnici sezone.