Hajduk je u pravom vatrometu Jadranskog derbija slavio s 3-2. Rijeka se dva puta vraćala, no Hajduk je svaki put uspio pronaći put do mreže i na koncu stigao do velike pobjede.

Odmah nakon završetka utakmice trener 'bilih' Paolo Tramezzani napustio je stadion zbog obiteljskih razloga i kako nam kažu iz Hajduka, nije riječ o nesporazumu s klubom. Umjesto njega pred mikrofon Arene Sport stao je pomoćni trener Attila Malfatti.

- Čestitke igračima i čestitke treneru Paolu Tramezzaniju koji je sjajno pripremio ovaj dvoboj - rekao je Malfatti pa dodao:

- U prvom poluvremenu naši igrači su jako dobro pronalazili prostor za dobra dodavanja i to smo iskoristili. U drugom je Rijeka pronašla svoje prilike. I zato smo gledali dobru utakmicu. Čestitke za obje momčadi - rekao je pomoćni trener Hajduka.

S druge strane, strateg Rijeke Goran Tomić imao je malo ili nijedan razlog za slavlje.

- Vrlo jednostavno, Hajduk je bio dosta bolji prvo poluvrijeme. Nismo se snašli ni u jednom segmentu igre, nikad se branimo ni kad napadamo. U trenutku kada smo zabili gol, mislili smo da ćemo se stabilizirati. Ali smo primili u najgore vrijeme. Mogli smo se vratiti totalno u utakmicu, ali Hajduk je generalno danas zaslužio tri boda - rekao je Tomić i nastavio:

- Spremali smo utakmicu na skroz neki drugi način. To je bio recept kako ne treba igrati, nije to dobro izgledalo. Ako se možemo nečega pozitivnog hvatati, to je drugo poluvrijeme. Osim početka tog drugog dijela.

Rijeci sada slijedi utakmica protiv Dinama, koji 9. svibnja stiže na Rujevicu. Nešto ranije, trener Dinama Damir Krznar najavio je da će ići na pobjedu jer čim prije želi osigurati naslov prvaka.

- Svaka utakmica je teška, sada se moramo resetirati i imamo osam dana za pripremiti utakmicu s Dinamom. I odigrati bolje nego što je bilo danas - završio je Tomić.