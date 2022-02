Kladionice, a i javnost kao da je podcijenila Rijeku uoči dolaska na Poljud. Istina, nisu briljirali Riječani u nastavku sezone, imali su i najslabiji prijelazni rok od velike četvorke. Došli su na Poljud u podređenom položaju, kladionice su koeficijent na pobjedu Rijeke povisile na čak šest. Sve to je bila dovoljna motivacija Riječanima da dođu do nove pobjede i samim time se opet vrate u utrku za naslov prvaka.

Rijeka je u 25. kolu HNL-a i drugi put ove sezone slavila na Poljudu protiv Hajduka. Ovaj put je bilo 3-1 golovima Drmića, Vučkića i Krešića, a jedini gol za Splićane zabio je Marko Livaja.

Momčad Gorana Tomića u potpunosti je dominirala susret u prvom dijelu, povezala konce u veznom redu i nadigrala Hajduk. Nije bilo puno šansi, ali ono što su stvorili su iskoristili. Drmić je bio precizan u 17. minuti, a Vučkić u 33.

U nastavku je uslijedio veliki pritisak Hajduka, Riječani su se očekivano povukli i čekali šansu iz kontri i polukontri. U 69. minuti Livaja je zabio svoj 22. gol u sezoni i dao nadu 'bilima' u preokret. Do kraja utakmice Valdas Dambrauskas je bacio sve karte u napad, domaćini su žestoko pritisnuli, ali nisu uspjeli do izjednačujućeg gola. Gol su pak zabili Riječani preko Krešića i tako riješili pitanje pobjednika. Bilo im je to peto slavlje na Poljudu u posljednjih šest utakmica.

- Jedna jako bitna utakmica i pobjeda. Promijenili smo sustav jer smo htjeli ojačati vezni red. Vučkić je bio spona između veze i napada. Hajduk nam nije stvarao prevelike probleme u prvom dijelu, u drugom dijelu nas je pritisnuo i bio je bolji. Falilo nam je mirnoće. Zasluženo smo pobijedili - kazao je trener Rijeke Goran Tomić.

Mnogi su otpisali Rijeku iz borbe za naslov prvaka, a velika pobjeda na Poljudu bila je najbolji odgovor. Inače uvijek zakopčan do grla i maksimalno korektan u izjavama, i Tomića su zasmetale neke izjave pa je ovaj put dao jasno do znanja što misli o tome.

- Hajduk je preuzeo više rizika, igrali smo niz vjetar i to nam je stvaralo probleme. Odigrali smo dobru utakmicu. Ovo je za nas vrijedna pobjeda, imao sam osjećaj da je Rijeka unaprijed otpisana iz utrke za vrh, ali treba to pokazati na terenu. Naš cilj i dalje je Europa, na +17 smo od Gorice i to je odgovor na sva pitanja. Sigurno da je dobro razuvjeriti sve one koji su Rijeku otpisali. Nogomet je nepredvidljiv i to treba dokazati na travnjaku, a ne nekim izjavama.

Riječani će niz pokušati nastaviti u sljedećem kolu kada igraju protiv Slaven Belupa.

- Slaven Belupo je u velikoj formi, kolega Zekić napravio je sjajan posao, došli su u borbu za peto mjesto. Sve čestitke njemu. Moramo potvrditi ovu predstavu s novom pobjedom, na domaćem terenu moramo pobjeđivati - zaključio je trener Rijeke.