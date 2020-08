Tomić: Ovo je nova realnost, moramo biti sretni s tim bodom

<p>Prošle sezone <strong>Lokomotiva </strong>je gotovo uvijek bila dominantna u <strong>Varaždinu </strong>i premoćno dolazila do bodova, no ove sezone 'lokosi' su se namučili u Varaždinu i mogu biti sretni što su osvojili bod.</p><p>- Ne bi bilo normalno da je ovo ista ekipa od prošle sezone jer imate deset novih igrača. Ovo je jedna nova Lokomotiva, u stvaranju i moramo se prilagoditi novoj realnosti. Moramo biti sretni što smo u Varaždinu osvojili bod - rekao je <strong>Goran Tomić</strong>, trener Lokomotive koja je u srijedu odigrala susret drugog pretkola Lige prvaka kod bečkog <strong>Rapida </strong>koji je bio bolji s 1-0. </p><p>- Sigurno da je bilo teško nakon energetskog pražnjenja u srijedu. U Varaždinu su padale i najjače ekipe u ligi tako da moramo biti zadovoljni bodom - dodao je <strong>Denis Kolinger</strong>, kapetan 'lokosa'. </p><p>Momčad <strong>Samira Toplaka </strong>imala je vodstvo iz 44. minute kada je Iranac <strong>Mehdikhani </strong>svladao raspoloženog Hendiju, no vrlo naivno primili su izjednačujući gol u 49. minuti kada je iskusni lisac <strong>Mario Budimir </strong>pogodio za izjednačenje, to jest lopta se jedva odbila od Rodina za konačnih 1-1.</p><p>- Kontrolirali smo puno toga. Lokomotiva se branila s osam igrača u međuprostoru. Prelako, čak i glupo smo primili izjednačujući gol, a na kraju je nedostajalo odlučnosti. No, moramo izvući pozitivu - komentirao je <strong>Samir Toplak</strong>, trener Varaždina nakon susreta. <br/> Varaždinci su u tri kola tako stigli do poraza, pobjede i remija te imaju četiri boda na kontu.</p><p>Nije loše jer smo odmaknuli od dna. Bitno je osvajati bodove te da smo konkurentni, a bit ćemo mi još bolji kad se još dodatno kompletiramo - zaključio je Toplak.</p>