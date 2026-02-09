Obavijesti

PRIJEM KOD GRADONAČELNIKA

Tomislav Tomašević je primio brončane futsalaše te čestitao

Piše HINA,
Zagreb: Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević primio je hrvatske futsalske reprezentativce | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Velika mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti dečke i čestitati im na osvajanju brončane medalje na Europskom prvenstvu. To je, kao što znate, prva seniorska medalja u hrvatskom futsalu i njegov najveći uspjeh, rekao je

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević primio je delegaciju hrvatske futsalske reprezentacije i predstavnike Hrvatskog nogometnog saveza povodom osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu, prvog seniorskog odličja u povijesti hrvatskog futsala. Na prijemu su sudjelovali reprezentativci, članovi stručnog stožera te predstavnici sportskih institucija, stoji na web-stranici Grada Zagreba.

Zagreb: Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević primio je hrvatske futsalske reprezentativce
Zagreb: Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević primio je hrvatske futsalske reprezentativce | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL


 
"Velika mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti dečke i čestitati im na osvajanju brončane medalje na Europskom prvenstvu. To je, kao što znate, prva seniorska medalja u hrvatskom futsalu i njegov najveći uspjeh dosad. Doista smo svi iznimno ponosni, i u Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj“, poručio je gradonačelnik Tomašević.

Nakon što je kvalifikacije za Euro 2026 završila s maksimalnim brojem bodova, reprezentacija je na završnom turniru izborila prolazak skupine, uvjerljivo svladala Armeniju u četvrtfinalu te se, nakon tijesnog poraza od Španjolske (1-2), pobjedom nad Francuskom na penale u Ljubljani osvojila povijesnu medalju.
 
Govoreći o ulaganjima u sport, gradonačelnik je podsjetio da je Grad Zagreb u posljednje četiri godine utrostručio izdvajanja za sport te najavio izgradnju nove futsal i košarkaške dvorane na Sveticama kao dijela šireg sportskog kompleksa uz budući stadion u Maksimiru.

Riječ je o investiciji vrijednoj dvadeset milijuna eura, čiji će se konačni okvir definirati kroz međunarodni arhitektonski natječaj, a gradonačelnik je pritom naglasio da futsal igrači, profesionalci i rekreativci, zaslužuju suvremen prostor za treniranje i natjecanja.

