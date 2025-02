Toni Fruk briljira cijelu sezonu i nameće se Daliću, hoće li dobiti poziv? 'Može igrati što poželi'

Toni Fruk (23) još je jednom zablistao, i to na Poljudu u Jadranskom derbiju. U četvrtfinalu Kupa protiv Hajduka, ovaj polivalentni igrač Rijeke ponovno je pokazao klasu. Briljantnu predstavu započeo je asistencijom Naisu Djouahri, a potom je postigao dva gola. Prvi je zabio nakon sjajnog pritiska na Dominika Prpića, nakon čega se sjurio prema golu Ivana Lučića i mirno ga matirao.

Drugi gol bio je trenutak magije. Primio je loptu na desnoj strani, sjajno se oslobodio Filipa Uremovića, ušao u sredinu i precizno pogodio mrežu iza Lučićevih leđa. S pravom je ponio titulu igrača utakmice, no ovo nije bio samo jedan bljesak. Fruk odlično igra cijelu sezonu, što je samo nadogradnja na već izvrsnu prošlu. Pa se nametnulo i pitanje hoće li se u ponedjeljak naći na popisu reprezentacije za četvrtfinale Lige nacija protiv Francuske.

Rijeka izbacila Hajduk i prošla u polufinale Kupa | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Tajming u kojem odigrava loptu i način na koji vidi Djouahru u situaciji jedan na jedan, gdje ovaj može odmah pucati, razlikuje ga od drugih igrača u ligi. Drugi gol: jedan dodir primanje, drugi dodir gol. O trećem golu neću ni pričati. U kontekstu ozljede Luke Sučića, pretpoziv ili poziv za reprezentaciju... Trebao bi mu biti poticaj za karijeru. Đalović je rekao da on nije lažna devetka i u pravu je, može igrati što god poželi. Egzistira u najzahtjevnijem prostoru, 30-ak metara od gola - rekao je nakon utakmice na Poljudu stručni komentator MAXSporta Joško Jeličić.

Rijeka ga je dovela u ljeto 2023. nakon sjajnih igara u Gorici. Ondje je bio na posudbi iz Fiorentine, koja ga je olako pustila na Kvarner u besplatnom transferu. Prošle sezone u 33 nastupa zabio je četiri gola i dodao 17 asistencija, od čega 16 u HNL-u. Time je postao najbolji asistent lige i skrenuo pozornost Zlatka Dalića.

Izbornik mu je uručio pretpoziv za Euro, no nije se našao među 26 igrača koji su otputovali u Njemačku. To ga nije usporilo. Iako su se pojavile špekulacije da će uskoro napustiti Rijeku, ostao je s momčadi i pogodio. Kod Željka Sopića igrao je u formaciji 4-1-4-1 na poziciji jednog od dvojice polušpica, a Radomir Đalović vidio ga je i kao potencijalnog napadača.

Rijeka: Rijeka i Gorica sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

To isprva nije bio plan, no kako je momčad ostala bez Franje Ivanovića, a Komnen Andrić i Đalović ušli u sukob, Fruk je preselio na poziciju napadača. I ondje se snašao. Tri gola i tri asistencije u devet utakmica sasvim su dobar učinak za igrača kojem to nije prirodna pozicija.

Na krilima Fruka, Rijeka grabi prema tituli, a Jeličić smatra da njegove predstave ne bi smjele proći ispod radara izborniku. Jednom mu je pravi poziv već izmaknuo za dlaku. Prije Eura ozlijedio se Nikola Vlašić, Dalić ga je čekao do samog kraja, no bivši igrač Hajduka nije bio spreman. Mnogi su tada vidjeli Fruka kao idealnu zamjenu, ali do toga nije došlo. No, kako je i sam tada rekao – njegovo vrijeme tek dolazi.

Statistika Tonija Fruka ove sezone.

Foto: Sofascore za 24sata

- Nadao sam se, stvarno, do posljednjeg trenutka. Trenirao sam cijelo vrijeme, bio sam na raspolaganju. Moje je bilo da budem spreman - rekao je tada Fruk, što dovoljno govori o njegovom mentalitetu.

Prilika da uđe u krug reprezentacije uskoro će se ponovno otvoriti. Hrvatska se bori za Final Four Lige nacija, a utakmice su 20. i 23. ožujka. Ovaj put Fruk je zaslužio više od pretpoziva.