Toni Fruk mijenja agenta. Angažirao je Andyja Baru

Piše Zdravko Barišić,
Toni Fruk mijenja agenta. Angažirao je Andyja Baru
Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Fruk je s vrijednošću od devet milijuna drugi najskuplji igrač lige, milijun eura više vrijedi samo Dinamov Ismael Bennacer koji je ljetos došao na posudbu iz Milana

Rijeka je prije deset godina prodala Andreja Kramarića u Leicester za devet milijuna eura, a taj transfer ušao je u klupske knjige kao najveći ulazni u povijesti kluba. Deset godina nitko nije nadmašio hrvatskog reprezentativca, no uskoro bi to mogao napraviti njegov suigrač iz reprezentacije Toni Fruk (24).

Našički čarobnjak je ove sezone liga za sebe u HNL-u. Zaista je čudo da ljetos nije otišao, no ostao je na Rujevici, na radost navijača koji mogu još uživati u njegovoj magiji, ali i na sreću predsjednika Damira Miškovića koji je svjestan da u Fruku ima 'zlatnu koku' i da bi već na zimu mogao na njemu postići rekordni transfer.

Kako bi se to zaista i dogodilo, pobrinut će se za to jedan od najpoznatijih hrvatskih menadžera. Fruka će od sada u nogometnom svijetu zastupati agencija Niagara, koja je u vlasništvu Andyja Bare koji među svojim klijentima ima Danija Olma, Alvara Moratu, Lovru Majera, Šimuna Hrgovića, a sada je u to društvo stigao i riječki velemajstor.

Rijeka: Utakmica 4. kola UEFA Konferencijske lige, HNK Rijeka - AEK
Rijeka: Utakmica 4. kola UEFA Konferencijske lige, HNK Rijeka - AEK | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Fruk je s vrijednošću od devet milijuna drugi najskuplji igrač lige, milijun eura više vrijedi samo Dinamov Ismael Bennacer koji je ljetos došao na posudbu iz Milana. No, trenutačno najbolji igrač lige ne bi se još dugo trebao zadržati u HNL-u.

Fruk došao na Rujevicu u ljeto 2023. godine iz Fiorentine, Rijeka ga nije ništa platila, ali Talijani su imali pravo na 50 posto od transfera. Kada je prošle sezone s Rijekom osvojio dvostruku krunu, Mišković je procijenio da je idealan trenutak da otkupi Fiorentinin dio kolača, a to je napravio za četiri milijuna eura pa će hrvatskom prvaku pripasti cjelokupni iznos od transfera koji bi trebao biti rekordan...

