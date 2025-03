Toni Fruk nakon poziva među 'vatrene': Bilo je ovo najljepše buđenje u dosadašnjoj karijeri

Toni Fruk (23) sjajnim igrama ove sezone gura Rijeku prema naslovu prvaka HNL-a. Polivalentni igrač momčadi s Kvarnera već neko vrijeme pruža odlične partije, a posebno se istaknuo u četvrtfinalu Kupa protiv Hajduka, kada je dodao asistenciju i postigao dva pogotka, čime je 'fiumane' odveo u polufinale.

Nakon četiri pretpoziva u reprezentaciju, Zlatko Dalić odlučio je nagraditi veznjaka, pa će Fruk prvi put odjenuti dres seniorske reprezentacije.

- Trener Đalović me ujutro nazvao i rekao mi da sam dobio poziv. Lijepo buđenje, možda i najljepše dosad u mojoj igračkoj karijeri. Bilo je već pretpoziva koji su mi služili kao motivacija da napravim taj dodatni korak i postanem reprezentativac. Sada se i to dogodilo - rekao je Fruk.

Dugo se nadao pozivu, bio je blizu ulaska u momčad za Euro, no to se nije dogodilo. Sada će imati priliku pokazati se na treninzima prije susreta s Francuskom u Ligi nacija.

- Presretan sam, za ovo se trenira i živi. Ovo je najljepša moguća emocija. Još uvijek nisam ni sto posto svjestan da ću biti u reprezentaciji. Neke igrače već poznajem jer smo se susretali, ali puno je i vrhunskih igrača koje jedva čekam upoznati. Bit će užitak trenirati s njima, a siguran sam da ću pritom i nešto naučiti. Jedva čekam!

Poziv izbornika Dalića stigao je kao potvrda svega što je do sada napravio u dresu Rijeke. U dosadašnjih 74 nastupa postigao je 11 pogodaka i upisao 24 asistencije.

- Poziv nije stigao zbog nekoliko dobrih utakmica, već kao potvrda svega dobrog što sam radio do sada. No, sve to moram nastaviti raditi u kontinuitetu, na visokoj razini. Moram istaknuti da su mi u svemu ovome puno pomogli suigrači i treneri, bez njih ne bi bilo ni ovog poziva, pa i njima ide velika zahvala.

Fruk je prošao sve mlađe uzraste hrvatske reprezentacije i smatra da mu je ovo kruna karijere.

- Ovo je sigurno kruna mog reprezentativnog puta. Prošao sam sve mlađe uzraste, koji su bili priprema za ovo što se danas dogodilo. Vjerujem i nadam se da ću opravdati povjerenje kroz igre u klubu.

Hrvatsku očekuje ogled protiv Francuske u četvrtfinalu Lige nacija.

- Na Francusku ne treba trošiti riječi, svi znamo da je to jedna od najvećih reprezentacija. Imaju kvalitetne i brze igrače, a meni će biti novo iskustvo igrati protiv takve momčadi. Nadam se da će biti prilike i zaigrati. Bit će teško, tu nema dileme, ali igrat ćemo na pobjedu i nadam se prolasku u idući krug - zaključio je Fruk.