Toni Kanaet srušio olimpijskog pobjednika i okitio se broncom

Posljednjeg dana taekwondo Grand prixa u Japanu do brončanog odličja stigao je Toni Kanaet u kategoriji do 80 kilograma. Na putu do medalje u prvom kolu je pobijedio Turčina Sarija Yunusa 14-9, u drugom kolu Eissa Saifa iz Egipta s 11-9, a u četvrtfinalu predstavnika Obale Bjelokosti, aktualnog olimpijskog pobjednika Cissea Cheicka Sallaha, s 5-2. Druga je to medalja za Hrvatski taekwondo nakon srebra Matee Jelić.

U polufinalu je bolji od njega bio predstavnik Azerbajdžana Begi Harchegani koji je na kraju osvojio zlato.

Fantastična je bila i mlada Lena Stojković koja je sa samo 17 godina prvi put nastupila na Grand Prixu i u prvoj borbi rutinski slavila 17-7 protiv vjerojatne putnice na olimpijske igre i šeste na olimpijskim rang listama Yong.

Hrvatska reprezentacija u Chibuu:

Toni Kanaet, Lena Stojković, Kristina Tomić, Matea Jelić, Nikita Glasnović (TK Marjan, -57 kg), Bruna Vuletić (TK Marjan, -57 kg), Doris Pole (TK Dubrava, -67 kg), Leon Glasnović (TK Marjan, -58 kg), Lovre Brečić (TK Marjan, -68 kg), Vedran Golec (TK Osvit, +80 kg) i Ivan Šapina (TK Osvit, +80 kg).