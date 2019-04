Top 5 izreka Johana Cruyffa koje definiraju i današnji Ajax

Preminuo je prije tri godine. Da je živ Johan Cruyff danas bi napunio 72 godine. Nogomet nije imao čovjeka s većim utjecajem na razvoj tog sporta, te igre koju je nizozemski gigant promišljao kao nitko prije ni poslije njega.

Personifikacija je onog grandioznog Ajaxa s početka '70-ih i velike Nizozemske reprezentacije iz tog razdoblja, tvorac je Barcelone u čijem nogometu i dan-danas uživamo.

Strahovito rijetko netko bude apsolutna, čisto kristalna svjetska klasa i kao igrač i kao trener u istom sportu. Po tom pitanju u nogometu Cruyff ima vrlo malo pandana. Franz Beckenbauer i Mario Lobo Zagallo osvajali su naslov svjetskog prvaka i kao igrači i kao treneri. Beckenbauer je bio šef najboljeg Mundiala u povijesti, onog u Njemačkoj 2006.

Ali nitko, ama baš nitko kao Cruyff nije donio potpuno novu, a univerzalno pozitivnu i vječnu paradigmu u nogomet. Da nije bilo Johana Cruyffa nogomet bi bio lošiji. A Cruyffovo naslijeđe je neraskidivo utkano u dušu nogometa pa ma koliko se kroz prostor i vrijeme mijenjao, komercijalizirao i evoluirao.

Johan Cruyff nije "samo" promijenio nogomet. Johan Cruyff jest nogomet. I kao nogometaš koji je svjetski dobro igrao na svakoj poziciji i kao trener čija je jednostavnost promišljanja bila genijalna do nedostižnosti.

