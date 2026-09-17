Hapoel je izgledao kao mlazni avion u odnosu na Dinamo, a jasno je svima da oni nisu ta kvaliteta. Najveći problem je što je cijela momčad izvan forme. A nije mi jasno što su htjeli postići s Hoxhom na špici?!, kaže Toplak
REZIME REMIJA S HAPOELOM PLUS+
Toplak za 24sata: 'Ja sam bio u šoku, ovo je tuga i jad. Ni Beljo ne može pomoći ovom Dinamu'
Čitanje članka: 4 min
Dinamo je nekad rušio velikane i širio strah u Europi, a danas rasprodaje svoj ugled i zadovoljava se bodom protiv kluba kao što je Hapoel Be'er Sheva?! Nitko ne podcjenjuje izraelskog prvaka, ali onakav plašljivi pristup "modrih" u Bukureštu, kao da su igrali protiv Barcelone, jednostavno je nedopustiv. I da, s obzirom na ono što su i prikazali, bod protiv izraelskog kluba (0-0) u prvom kolu Europske lige zaista i djeluje kao premija jer momčad u ovom trenutku izgleda kao razbijena vojska.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku