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REZIME REMIJA S HAPOELOM PLUS+

Toplak za 24sata: 'Ja sam bio u šoku, ovo je tuga i jad. Ni Beljo ne može pomoći ovom Dinamu'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 4 min
Toplak za 24sata: 'Ja sam bio u šoku, ovo je tuga i jad. Ni Beljo ne može pomoći ovom Dinamu'
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo/Željko Hladika/PIXSELL
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Hapoel je izgledao kao mlazni avion u odnosu na Dinamo, a jasno je svima da oni nisu ta kvaliteta. Najveći problem je što je cijela momčad izvan forme. A nije mi jasno što su htjeli postići s Hoxhom na špici?!, kaže Toplak

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Dinamo je nekad rušio velikane i širio strah u Europi, a danas rasprodaje svoj ugled i zadovoljava se bodom protiv kluba kao što je Hapoel Be'er Sheva?! Nitko ne podcjenjuje izraelskog prvaka, ali onakav plašljivi pristup "modrih" u Bukureštu, kao da su igrali protiv Barcelone, jednostavno je nedopustiv. I da, s obzirom na ono što su i prikazali, bod protiv izraelskog kluba (0-0) u prvom kolu Europske lige zaista i djeluje kao premija jer momčad u ovom trenutku izgleda kao razbijena vojska.

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