Torcida Biberon bolja od Futsal Dinama u finalu Kupa, osvojila prvi trofej u klupskoj povijesti!

Iako je Futsal Dinamo u uzvratnoj utakmici finala Kupa Hrvatske slavio s uvjerljivih 6-2, zagrebački klub nije uspio nadoknaditi zaostatak iz Splita protiv Torcide Biberon, koja je time osvojila prvi trofej u povijesti kluba. Podsjetimo, prva je utakmica u Splitu završila 6-1 u korist Torcide.

Utakmica se odigrala u Domu Dražena Petrovića u Zagrebu, a Futsal Dinamo poveo je nakon 19 minuta utakmice i gola Nevena Zonjića. Međutim, u nastavku je Torcida preokrenula golovima Marka Kuraje i Tonija Legčevića.

Susret Futsal Dinama i Torcide u drugoj utakmici finala Hrvatskog malonogometnog kupa | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Uslijedila je velika serija Dinama, koji je zabio pet golova do kraja utakmice, ali to mu nije bilo dovoljno. Posljednji je gol zabio Tihomir Novak pet sekundi do kraja utakmice, a time je ublažio poraz svoje momčadi.