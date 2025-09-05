Torcida gađala igrače Hajduka bakljama, policija privela dvojicu maloljetnika...

Igrači Hajduka su prije tri tjedna na Poljudu svladali Slaven Belupo (3-0) u 3. kolu HNL-a. Torcida ih je pozvala do sjeverne tribine, a onda je krenuo kaos. Bijesni zbog ispadanja iz Konferencijske lige od Dinamo Cityja, zasuli su igrače sa stotinama baklji i otjerali ih u svlačionicu.

POGLEDAJTE VIDEO: Torcida gađala igrače Hajduka bakljama

Pokretanje videa... 01:08 Sramota na Poljudu: Igrači Hajduka došli pod sjever, Torcida ih je gađala bakljama! | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Splitska policija oglasila se o tom incidentu i objavila kako je prijavila dvojicu maloljetnika. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

U odnosu na protupravna ponašanja zabilježena na nedavno održanim nogometnim utakmicama u Splitu, policijski službenici su intenzivno su poduzimali mjere i radnje u cilju identifikacije osoba i njihovog pronalaska.



Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad dvojicom maloljetnika za koje je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su 17. kolovoza 2025.godine počinili kazneno djelo „Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom“ opisano u članku 215. stavku 1. Kaznenog zakona, tako da su se na stadionu Poljud, neposredno po završetku odigravanja nogometne utakmice maskirali podkapama, a nakon čega su u trenutku kada su igrači prišli sjevernoj tribini, aktivirali pirotehnička sredstva - bengalke - te ih bacili na igralište u smjeru igrača s ciljem da ih pogode.

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Na opisani način doveli su u opasnost život i tijelo redara koji su se nalazili na prostoru tartan staze, kao i igrača odnosno opće opasnom radnjom ili sredstvom izazvali su opasnost za život ili tijelo ljudi. Nakon dovršenog istraživanja protiv dvojice maloljetnika će biti podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu.



Također, dovršeno je kriminalističko istraživanje događaja kada je 10. kolovoza 2025.godine na stadionu Poljud za vrijeme odigravanja nogometne utakmice zapaljen navijački transparent. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 19-godišnjak 10. kolovoza 2025.godine sudjelovao u paljenju navijačkog rekvizita.

Uhićen je, nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje nakon čega je u žurnom postupku odveden na nadležni sud jer je počinio prekršaj iz Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.

Sudu je predloženo da mu se izrekne mjera opreza zabrane posjećivanja gradskog stadiona Poljud i svi stadioni na području Hrvatske i inozemstva do pravomoćnog okončanja ovog postupka, da mu se izrekne mjera zabrane prisustvovanja nogometnim utakmicama na kojima nastupa HNK Hajduk u trajanju od godine dana i novčana kazna 1.000,00 eura.