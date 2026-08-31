Torcida je zapalila transparent koji je veličao zločinca Mladića! Česi su ga koristili na derbiju...

Torcida je tijekom utakmice Hajduka i Lokomotive na Poljudu zapalila transparent navijača praške Sparte. Riječ je o poruci koja je prethodno bila istaknuta na tribini tijekom velikog gradskog derbija Sparte i Slavije.

Do događaja u Pragu došlo je dan ranije. Navijači Sparte tada su iza jednog od golova razvili transparent s natpisom "RIP GENERAL", uz zastavu Srbije. Češki medij iDNES objavio je da je poruka bila posvećena Ratku Mladiću, a iz praškog kluba naknadno su se ogradili od sadržaja transparenta.

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- AC Sparta Prag ograđuje se od sadržaja transparenta koji se nakratko pojavio tijekom nedjeljnog derbija, izjavio je direktor komunikacija kluba Pavel Jína za iDNES.

Događaji iz Praga potom su dobili nastavak na Poljudu. Prema navodima Dalmatinskog portala, pripadnici Torcide tijekom drugog poluvremena zapalili su transparent navijača Sparte koji su povezali s porukom iz praškog derbija.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 05. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Sa sjeverne tribine tijekom utakmice čuli su se i povici "Ratko Mladić, Auf Wiedersehen" te "Kiša pada, Srbija propada". Akcija Torcide tako je uslijedila dan nakon što je transparent s porukom posvećenom Mladiću bio istaknut na tribini Sparte.

Mladić je preminuo 27. kolovoza u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu, gdje je služio kaznu doživotnog zatvora. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju pravomoćno ga je osudio za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tijekom rata u Bosni i Hercegovini.