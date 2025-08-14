Obavijesti

NESPORAZUM

Torcida na putu do Tirane prošla kroz Crnu Goru i izazvala konfuziju. 'To nisu vatrogasci?!'

Piše Zdravko Barišić,
Split: Navijači na utakmici Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Crna Gora se posljednjih dana bori s nizom požara. Nadaju se pomoći susjednih zemalja, a kada se tijekom četvrtka na putu do Podgorice stvorila kolona, pomislili su kako stižu vatrogasci. No, bili su to navijači Hajduka koji idu na utakmicu u Tiranu

Nakon što su na Poljudu slavili (2-1), Hajduk večeras od 20.45 gostuje u Tirani u uzvratnom dvoboju 3. pretkola Konferencijske lige. Nakon tri godine posta, Splićani su na korak od plasmana u play-off, a gostovanje u Tirani izazvalo je veliki interes među hajdučkim pukom.

Slavlje Hajduka na Poljudu 00:34
Slavlje Hajduka na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Majstor s mora je najpraćeniji klub u Hrvatskoj, na svakoj utakmici domaćeg prvenstva ima nekoliko tisuća svojih pristaša, a ništa drugačije nije niti u Europi. Kako je klub objavio, više od 1500 navijača osiguralo je ulaznicu za večerašnji susret, a vrlo moguće je da će ta brojka na stadionu biti i još veća.

Split: Navijači na utakmici Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Split: Navijači na utakmici Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Neki su putovali avionom, neki kombijima, autobusima i automobilima. Neke je put vodio preko Crne Gore, a velika kolona na cesti iz smjera Nikšića prema Podgorici izazvala je konfuziju u susjednoj zemlji koja se posljednjih dana bori s požarima. Neki su pomislili kako je riječ o vatrogascima iz Hrvatske i BiH koji dolaze pomoći u borbi s požarima. 

- Stiže pomoć našim momcima. Upravo sam dobio informaciju - ogromna kolona šlepera pod pratećom naše policije ide iz pravca Nikšića i Danilovgrada ka Podgorici! U koloni je i preko deset autobusa - iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske uz dvadesetak šlepera... - napisao je na Facebooku potpredsjednik podgoričke Skupštine Dragutin Vučinić.

Ipak, vrlo brzo je nesporazum riješen, shvatili su kako se ne radi o vatrogascima, već o Torcidi koja je na putu za Albaniju. Čak 18 autobusa punih navijačima Hajduka išlo je za Tiranu preko Crne Gore. 

- To idu navijači Hajduka iz Splita za Albaniju - napisao je jedan korisnik u komentarima. 

Utakmica se igra na stadionu Air Albania, koji je otvoren 2019. godine. Ima kapacitet od 22.500 sjedalica, a večeras će se ovim modernim zdanjem, kakvo mi u Hrvatskoj možemo samo sanjati, dominirati hajdučke pjesme...

