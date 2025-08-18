Torcida nije gađala igrače samo bakljama: Jednog su istukli, kopali grobove na Poljudu...

Odnos između nogometnih klubova i njihovih navijača u Hrvatskoj često se opisuje kao neraskidiva veza, simbioza strasti i odanosti. Navijačke skupine poput Torcide i Bad Blue Boysa poznate su po fanatičnoj podršci koja igračima daje vjetar u leđa. Ipak, povijest pamti i one mračne trenutke kada ta ista strast preraste u agresiju usmjerenu prema onima koje bi trebali bodriti – vlastitim igračima. Fizički napadi, prijetnje i uništavanje imovine, nažalost, nisu iznimka u nogometnom svijetu.

Pokretanje videa... 01:08 Sramota na Poljudu: Igrači Hajduka došli pod sjever, Torcida ih je gađala bakljama! | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Incidenti u kojima su navijači Hajduka prelazili granicu prihvatljivog ponašanja zabilježeni su više puta, a varirali su od simboličkih prijetnji do otvorenog fizičkog nasilja. Ovi događaji često su bili potaknuti lošim rezultatima kluba, posebice nakon europskih neuspjeha ili poraza u derbijima. Jedan takav incident vidjeli smo u nedjelju navečer nakon pobjede Hajduka protiv Slaven Belupa (3-0). Navijači su pozvali igrače da dođu do sjeverne tribine, a onda su na njih sasuli na desetke baklji. Srećom, nitko nije ozlijeđen.

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Jedan od najšokantnijih događaja zbio se u travnju 2018. godine, dan nakon poraza Hajduka od Dinama na Poljudu. Skupina od petorice igrača – Marko Futacs, Hamza Barry, Savvas Gentsoglou, Hysen Memolla i Ahmed Said – napadnuta je u blizini prostorija kluba navijača Torcida. Prema izvještajima, incident je započeo verbalnim napadom na napadača Saida zbog njegovih loših igara. Kada su suigrači stali u njegovu obranu, situacija je eskalirala.

Mađarski napadač Marko Futacs izvukao je najdeblji kraj. U naguravanju ga je jedan od napadača udario nogom u glavu, pri čemu su mu slomljene naočale, a zadobio je i ozljedu ispod oka. Klub je oštro osudio napad i pozvao policiju da identificira odgovorne, dok je glasnogovornik Torcide izrazio žaljenje zbog incidenta, naglasivši da je takav način izražavanja nezadovoljstva neprihvatljiv, neovisno o tome jesu li u njemu sudjelovali članovi njihove skupine.

Split: Hrvatski Telekom Prva liga, 35. kolo, HNK Hajduk - NK Osijek | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Želio sam stati između njih i Saida i pokušati primiriti situaciju. Vjerovao sam da ću ih smiriti, i da će svatko krenuti na svoju stranu. Na žalost, dobio sam udarac, a da stvar bude gora, u blizini je bilo barem 50-100 ljudi koji su prolazili ili sjedili u obližnjem kafiću, a da nitko nije reagirao. U sred bijela dana u Splitu su napadnuti igrači Hajduka, a nitko od tih ljudi nije ni prstom pomakao da nas zaštiti. Ni povikao! Meni je to bilo nevjerojatno. Čekao sam reakciju kluba, ali ona po meni nije bila onakva kakva je trebala biti - pričao je Futacs nakon raskida ugovora nekoliko dana kasnije.

Još dublje u prošlost seže zloglasni incident iz kolovoza 2003. godine, poznat kao "kopanje grobova". Nakon niza loših rezultata, nepoznate osobe oštetile su travnjak stadiona Poljud. Iako su medijima kružile priče o iskopanim grobovima kao morbidnoj poruci igračima, policija je službeno zabilježila događaj kao oštećenje tuđe stvari, bez potvrde o "grobovima". Bez obzira na to, simbolika čina ostala je snažna i prijeteća.

- Na povratku u Split dočekao nas je iskopani travnjak, a kako su rupe podsjećale na grobove, onda je rečeno da su iskopane za nas igrače. Tri dana nisam izlazio sa stadiona. Ne zato što me bio strah, nego me bio sram zbog dva poraza u nizu. Ali, to su bila neka druga vremena. S 1000 eura mjesečno mislio sam da sam najbogatiji čovjek na svijetu, jer igram za Hajduk. Danas su igrači ipak plaćeniji, a kritike je puno manje. Jasno, i očekivanja su manja. Zato mogu shvatiti sve što se događa. Igranje za Hajduk sa sobom nosi privilegije, u novije doba i financijsku zaradu, ali nosi i odgovornost za ostvareni rezultat - rekao je jednom prilikom Mario Carević.

Pritisak se nije zaustavljao na stadionu. Zabilježen je i slučaj kada je napadač Franck Ohandza morao pozvati policiju jer su mu huligani dolazili na vrata stana, vrijeđali ga, lupali i udarali po automobilu.

