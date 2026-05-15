Dinamo će u blagajnu HNS morati uplatiti 55.000 eura, dok je Hajduk kažnjen s 50.000 eura
Torcida palila transparent BBB-a, a Dinamo dobio veću kaznu
Na adrese Dinama, Hajduka i Rijeke stigla je nova “čestitka” HNS-a. Naravno, riječ je o kaznama koje je Savez propisao za izgrede navijača koji su se dogodili na “Vječnom derbiju” na Maksimiru prošle subote te na utakmici Rijeke i Vukovara na Rujevici, koja se odigrala dan ranije.
Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno Uefinoj praksi ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja, prenosi HNS.
Dinamo - Hajduk (9. svibnja 2026.)
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st. 1. Disciplinskog pravilnika - kazna: 45.000 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika - kazna: 10.000 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, Dinamu se izriče ukupna novčana kazna u visini od 55.000 eura.
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st. 2. Disciplinskog pravilnika - kazna: 40.000 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika - kazna: 10.000 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, Hajduku se izriče ukupna novčana kazna u visini od 50.000 eura.
Rijeka - Vukovar 1991 (8. svibnja 2026.)
Rijeka
Pirotehnika, članak 66., st. 1. Disciplinskog pravilnika - kazna: 6.500 eura.
