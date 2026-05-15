Obavijesti

Sport

Komentari 23
KAZNE HNS-A

Torcida palila transparent BBB-a, a Dinamo dobio veću kaznu

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 4 min
Torcida palila transparent BBB-a, a Dinamo dobio veću kaznu
Torcida zapalila veliki transparent Bad Blue Boysima | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dinamo će u blagajnu HNS morati uplatiti 55.000 eura, dok je Hajduk kažnjen s 50.000 eura

Admiral

Na adrese Dinama, Hajduka i Rijeke stigla je nova “čestitka” HNS-a. Naravno, riječ je o kaznama koje je Savez propisao za izgrede navijača koji su se dogodili na “Vječnom derbiju” na Maksimiru prošle subote te na utakmici Rijeke i Vukovara na Rujevici, koja se odigrala dan ranije.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Torcida zapalila veliki transparent Bad Blue Boysima Torcida zapalila veliki transparent Bad Blue Boysima Torcida zapalila veliki transparent Bad Blue Boysima
47
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno Uefinoj praksi ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja, prenosi HNS.

Dinamo - Hajduk (9. svibnja 2026.)

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st. 1. Disciplinskog pravilnika - kazna: 45.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika - kazna: 10.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, Dinamu se izriče ukupna novčana kazna u visini od 55.000 eura.

VINKO ROZIĆ ZA 24SATA 'Na jednoj utakmici zabio sam deset golova. Krivo mi je što nisam dobio priliku u Dinamu'
'Na jednoj utakmici zabio sam deset golova. Krivo mi je što nisam dobio priliku u Dinamu'

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st. 2. Disciplinskog pravilnika - kazna: 40.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika - kazna: 10.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, Hajduku se izriče ukupna novčana kazna u visini od 50.000 eura.

Rijeka - Vukovar 1991 (8. svibnja 2026.)

Rijeka

Pirotehnika, članak 66., st. 1. Disciplinskog pravilnika - kazna: 6.500 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 23
FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala
BURNA BRAKORAZVODNA PARNICA

FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala

Brakorazvodna drama između Icardija i Wande Nare bila je prava medijska sapunica, u kojoj su se bivši supružnici međusobno optuživali za nevjeru i izdaju
FOTO Šokantna istina isplivala na vidjelo: Anamaria zabranila Luki dres Slovenije kao ucjenu?
NOVI PREOKRET

FOTO Šokantna istina isplivala na vidjelo: Anamaria zabranila Luki dres Slovenije kao ucjenu?

Nakon nekoliko dana nagađanja, slovenski mediji potvrdili su da iza Dončićeva otkazivanja reprezentacije stoji teška obiteljska situacija i ograničenja koja mu postavlja bivša partnerica Anamaria Goltes
Dino Prižmić snimio kako auto juri ulicama Zagreba preko 130 na sat. Kazne za to su velike...
NAKON SJAJNOG TJEDNA

Dino Prižmić snimio kako auto juri ulicama Zagreba preko 130 na sat. Kazne za to su velike...

Dino Prižmić vratio se u Hrvatsku nakon sjajnih pobjeda u Rimu, a onda napravio grešku. Sa suvozačevog mjesta je snimao kako auto juri po Zagrebu 130 na sat

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026