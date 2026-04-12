Torcida posvetila transparente Žanu Ojdaniću i Francuzima

U 29. kolu Hrvatske nogometne lige, Hajduk je u nedjelju ugostio nogometaše Gorice. Torcida je na utakmici posvetila transparent Žanu Ojdaniću, koji je tragično preminuo 2. travnja 2016. godine.

Ojdanić je bio istaknuti torcidaš i jedan od najvažnijih osoba splitske navijačke skupine. Tragično je poginuo prije 10 godina u padobranskoj nesreći na sinjskom aerodromu.

Inače, Torcida je tijekom utakmice predstavila i transparent na francuskom jeziku. Njime je odala počast navijačima francuskog prvoligaša St. Etiennea, koji se protive ukidanju pojedinih navijačkih skupina.