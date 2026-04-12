Obavijesti

Sport

Komentari 1
Torcida posvetila transparente Žanu Ojdaniću i Francuzima

Piše Tomislav Gabelić, Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Torcida emotivno odala počast Žanu Ojdaniću i podržala navijače St. Etiennea na utakmici 29. kola HNL-a protiv Gorice

Admiral

U 29. kolu Hrvatske nogometne lige, Hajduk je u nedjelju ugostio nogometaše Gorice. Torcida je na utakmici posvetila transparent Žanu Ojdaniću, koji je tragično preminuo 2. travnja 2016. godine.

Ojdanić je bio istaknuti torcidaš i jedan od najvažnijih osoba splitske navijačke skupine. Tragično je poginuo prije 10 godina u padobranskoj nesreći na sinjskom aerodromu.

Inače, Torcida je tijekom utakmice predstavila i transparent na francuskom jeziku. Njime je odala počast navijačima francuskog prvoligaša St. Etiennea, koji se protive ukidanju pojedinih navijačkih skupina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Evo kako se mijenjala Georgina: 'Radila sam kao konobarica i čistačica, sad sam j****a šefica'
ODUVIJEK PLIJENI POGLEDE

Evo kako se mijenjala Georgina: 'Radila sam kao konobarica i čistačica, sad sam j****a šefica'

Georgina i Ronaldo: od sudbonosnog susreta u Gucci trgovini do glamurozne obitelji. Njihova ljubav, ispunjena srećom i tugom, osvojila je svijet. Očekuju vjenčanje, a Georgina već nosi zaručnički prsten
FOTO Kosovarka muti planove Kovaču i odvodi mu zvijezdu?!
'DRAGI, VODI ME...'

FOTO Kosovarka muti planove Kovaču i odvodi mu zvijezdu?!

Nogometni razlozi više nisu jedini koji odlučuju o karijerama vrhunskih sportaša. Iduća destinacija Karima Adeyemija (24) mogla bi ovisiti isključivo o željama reperice Loredane Zefi (30)
Hajduk - Gorica 1-0: 'Bili' slavili i vratili se na -7 od Dinama
29. KOLO HNL-A

Hajduk - Gorica 1-0: 'Bili' slavili i vratili se na -7 od Dinama

HAJDUK - GORICA 1-0 Jedini gol a utakmici djelo je Marka Livaje koji je nakon sjajnog prodora Šege pogodio u četvrtoj minuti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026