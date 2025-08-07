Torcida uoči susreta s Albancima skandirala 'je**m te, Dinamo'

Hajduk je u 3. pretkolu Konferencijske lige ugostio albanski Dinamo City. Splićani su bili veliki favorit protiv suparnika iz Tirane kojeg je dočekalo krcato poljudsko grotlo.

Točno 31652 ljudi došlo je pogledati nastup Hajduka u Europi, a Torcida je standardno ispunila sjevernu tribinu Poljuda.

Nažalost, uoči utakmice najzagriženiji navijači Hajduka skandirali su ružno i nepotrebno. Iskoristili su dio standardnog "repertoara" iz HNL-a pa se Poljudom uoči početka utakmice moglo čuti:

- Je**m te, Dinamo.