Više od 31 tisuće ljudi došlo je pogledati nastup Hajduka u Europi, a Torcida je standardno ispunila sjevernu tribinu Poljuda. Nažalost, nije moglo proći bez ružnih i nepotrebnih povika
SRAMOTNO
Torcida uoči susreta s Albancima skandirala 'je**m te, Dinamo'
Čitanje članka: < 1 min
Hajduk je u 3. pretkolu Konferencijske lige ugostio albanski Dinamo City. Splićani su bili veliki favorit protiv suparnika iz Tirane kojeg je dočekalo krcato poljudsko grotlo.
Točno 31652 ljudi došlo je pogledati nastup Hajduka u Europi, a Torcida je standardno ispunila sjevernu tribinu Poljuda.
Nažalost, uoči utakmice najzagriženiji navijači Hajduka skandirali su ružno i nepotrebno. Iskoristili su dio standardnog "repertoara" iz HNL-a pa se Poljudom uoči početka utakmice moglo čuti:
- Je**m te, Dinamo.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku