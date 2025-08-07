Obavijesti

SRAMOTNO

Torcida uoči susreta s Albancima skandirala 'je**m te, Dinamo'

Split: Navijači na utakmici Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Više od 31 tisuće ljudi došlo je pogledati nastup Hajduka u Europi, a Torcida je standardno ispunila sjevernu tribinu Poljuda. Nažalost, nije moglo proći bez ružnih i nepotrebnih povika

Hajduk je u 3. pretkolu Konferencijske lige ugostio albanski Dinamo City. Splićani su bili veliki favorit protiv suparnika iz Tirane kojeg je dočekalo krcato poljudsko grotlo.

Točno 31652 ljudi došlo je pogledati nastup Hajduka u Europi, a Torcida je standardno ispunila sjevernu tribinu Poljuda.

Nažalost, uoči utakmice najzagriženiji navijači Hajduka skandirali su ružno i nepotrebno. Iskoristili su dio standardnog "repertoara" iz HNL-a pa se Poljudom uoči početka utakmice moglo čuti:

- Je**m te, Dinamo.

