Torcida zapalila transparent sa srpskim obilježljima uz sramotni uzvik 'Za dom spremni'

U posljednjoj utakmici drugog kola HNL-a, Hajduk je na Poljudu ugostio nogometaše Gorice. Torcida je prije početka utakmice predstavila koreografiju za 30. obljetnicu vojno redarstvene akcije Oluje.

Nakon 15-ak minuta utakmice Torcida je zapalila transparente sa srpskim obilježjima uz sramotne povike 'Za dom spremni'. Sve se moglo čuti i na televizijskom prijenosu, a Torcida je zapjevala i stihove "Kiša pada, kiša pada, Srbija propada, vjetar piri, vjetar piri, Hrvatska se širi."

Foto: 24sata

