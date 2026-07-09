Navijačka skupina splitskog kluba okupila se na južnoj tribini Poljuda u prvoj službenoj utakmici sezone
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Torcidin transparent: Uz malo razuma i teške naravi za Hajduk
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Hajduk je u četvrtak odigrao prvu službenu utakmicu u sezoni. U goste su na Poljud došli nogometaši slovačkog prvoligaša Žiline u sklopu prvog kola kvalifikacija za Europsku ligu. Bila je to lijepa prigoda za navijače Hajduka koji su već početkom srpnja dočekali prvu utakmicu "bijelih".
Na utakmici je bila i Torcida, koja je na samom početku utakmice izvjesila transparent na kojem je pisalo: "Teške naravi i uz malo razuma, životi se kroje za splitskog Hajduka."
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