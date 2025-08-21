Obavijesti

Sport

Komentari 0
UHIĆENO 90 OSOBA

Totalni kaos u Čileu, prekinuli utakmicu zbog nereda! Tukli se šipkama, bacali šok-bombe...

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Totalni kaos u Čileu, prekinuli utakmicu zbog nereda! Tukli se šipkama, bacali šok-bombe...
Foto: Profimedia

Incidenti su započeli kada su čileanski navijači bacali projektile, uključujući sjedala i bombu domaće izrade, na donju i bočne tribine gdje su sjedili argentinski navijači, koji su ih onda bacali natrag.

Deset osoba je ozlijeđeno, a 90 uhićeno u sukobima koji su u srijedu izbili između navijača argentinskog Independientea i navijača čileanskog Universidad de Chilea u uzvratnoj utakmici osmine finala Copa Sudamericane, priopćili su argentinski klub i policija.

Utakmica je morala biti prekinuta u 48. minuti kod rezultata 1-1 zbog sukoba na tribinama stadiona Avellaneda, južno od Buenos Airesa. U prvoj utakmici ovog drugog najvećeg klupskog natjecanja u Južnoj Americi, iza prestižnog Copa Libertadoresa, Universidad de Chile je pobijedio 1-0.

RECORD DATE NOT STATED Independiente vs Universidad de Chile. Foto: FOTOBAIRES Octavos de Final Copa Sudamericana. ***
Foto: Profimedia

Južnoamerička nogometna konfederacija (Conmebol) naknadno je objavila da se utakmica otkazuje "s obzirom na nedostatak sigurnosnih jamstava od strane domaćina i lokalnih sigurnosnih vlasti".

- Imamo 90 osoba pritvorenih ispred stadiona jer su pokušali izazvati nerede - rekao je izvor iz ministarstva sigurnosti. Glasnogovornik Independientea rekao je da je 10 osoba ozlijeđeno.

1030479925
Foto: Profimedia

Čileanski veleposlanik u Argentini José Antonio Viera-Gallo rekao je za čileansku radio postaju Cooperativa FM da su neki zadobili "ubodne rane". Najmanje jedna osoba je teško ozlijeđena, ali njegova nacionalnost nije poznata, dodao je.

Incidenti su započeli kada su čileanski navijači bacali projektile, uključujući sjedala i bombu domaće izrade, na donju i bočne tribine gdje su sjedili argentinski navijači, koji su ih onda bacali natrag.

RECORD DATE NOT STATED Independiente vs Universidad de Chile. Foto: FOTOBAIRES Octavos de Final Copa Sudamericana. ***
Foto: Profimedia

Usred kaosa, a da nije bilo intervencije sigurnosnih snaga, argentinski navijači popeli su se na gornju tribinu kako bi napali čileanske navijače. Slike podijeljene na društvenim mrežama prikazuju ljude kako se tuku štapovima ili palicama.

Čileanski predsjednik Gabriel Borić oglasio se na X-u osuđujući "nasilje navijača i očitu neodgovornost organizacije".

SOUTH AMERICAN CUP 2025, INDEPENDIENTE x UNIVERSITY OF CHILE
Foto: Profimedia

Južnoamerički nogomet redovito pogađaju nasilje i nemiri. U travnju dvoje mladih ubijeno je u Čileu u neredima kada su navijači pokušali na silu ući na stadion u Santiagu gdje se igrala utakmica Copa Libertadoresa između Colo Coloa i brazilske Fortaleza.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Ništa od povratka u HNL. Rog ima novi klub, dočekat će ga Hrvat...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Ništa od povratka u HNL. Rog ima novi klub, dočekat će ga Hrvat...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Arsenal je Tottenhamu u posljednji čas 'ukrao' veliko pojačanje...
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Arsenal je Tottenhamu u posljednji čas 'ukrao' veliko pojačanje...

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Bili su hrvatski talenti i potpisali za gigante. Evo gdje su
GALERIJA: NE USPIJU SVI...

FOTO Bili su hrvatski talenti i potpisali za gigante. Evo gdje su

Luka Mauer prešao je iz Cibalije u Atletico i najavljivali su ga kao 'novog Mandžukića', a danas je u NK Mladost Vođinci... Toni Trogrančić s 15 godina u Bayernu je impresionirao Guardiolu, a danas nema klub

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025