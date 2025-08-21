Totalni kaos u Čileu, prekinuli utakmicu zbog nereda! Tukli se šipkama, bacali šok-bombe...

Deset osoba je ozlijeđeno, a 90 uhićeno u sukobima koji su u srijedu izbili između navijača argentinskog Independientea i navijača čileanskog Universidad de Chilea u uzvratnoj utakmici osmine finala Copa Sudamericane, priopćili su argentinski klub i policija.

Utakmica je morala biti prekinuta u 48. minuti kod rezultata 1-1 zbog sukoba na tribinama stadiona Avellaneda, južno od Buenos Airesa. U prvoj utakmici ovog drugog najvećeg klupskog natjecanja u Južnoj Americi, iza prestižnog Copa Libertadoresa, Universidad de Chile je pobijedio 1-0.

Južnoamerička nogometna konfederacija (Conmebol) naknadno je objavila da se utakmica otkazuje "s obzirom na nedostatak sigurnosnih jamstava od strane domaćina i lokalnih sigurnosnih vlasti".

- Imamo 90 osoba pritvorenih ispred stadiona jer su pokušali izazvati nerede - rekao je izvor iz ministarstva sigurnosti. Glasnogovornik Independientea rekao je da je 10 osoba ozlijeđeno.

Čileanski veleposlanik u Argentini José Antonio Viera-Gallo rekao je za čileansku radio postaju Cooperativa FM da su neki zadobili "ubodne rane". Najmanje jedna osoba je teško ozlijeđena, ali njegova nacionalnost nije poznata, dodao je.

Incidenti su započeli kada su čileanski navijači bacali projektile, uključujući sjedala i bombu domaće izrade, na donju i bočne tribine gdje su sjedili argentinski navijači, koji su ih onda bacali natrag.

Usred kaosa, a da nije bilo intervencije sigurnosnih snaga, argentinski navijači popeli su se na gornju tribinu kako bi napali čileanske navijače. Slike podijeljene na društvenim mrežama prikazuju ljude kako se tuku štapovima ili palicama.

Čileanski predsjednik Gabriel Borić oglasio se na X-u osuđujući "nasilje navijača i očitu neodgovornost organizacije".

Južnoamerički nogomet redovito pogađaju nasilje i nemiri. U travnju dvoje mladih ubijeno je u Čileu u neredima kada su navijači pokušali na silu ući na stadion u Santiagu gdje se igrala utakmica Copa Libertadoresa između Colo Coloa i brazilske Fortaleza.