Piše Zdravko Barišić,
Totalni kolaps u slovenskoj reprezentaciji. Dva tjedna uoči EP-a ostali bez polovice igrača
Slovenija je uvijek bila reprezentacija koja može napakostiti svakome, no uoči Europskog prvenstva izbornik Uroš Zorman ostao bez čak osmorice igrača

Slovenski rukometaši posljednju medalju osvojili su prije devet godina, ali na gotovom svakom natjecanju su u širem krugu kandidata za medalju i reprezentacija koju svatko želi izbjeći. No, na nadolazećem Europskom prvenstvu to neće biti slučaj.

Od 15. siječnja do 1. veljače prvenstvo će ugostiti Danska, Švedska i Norveška, a slovenski izbornik Uroš Zorman je 13 dana uoči početka natjecanja ostao bez polovice momčadi i što je najgore, neki od njih su nositelji igre. Nejc Cehte, Blaž Blagotinšek, Borut Mačkovšek i Miha Zarabec, bez kojih je posljednjih godina reprezentacija bila nezamisliva, propustit će prvenstvo, a uz to, Zorman ne može računati niti na Matica Grošelja, Tadeja Kljuna, Mitju Janca i Jaku Malusa. Neki su otkazali zbog ozljede, a neki zbog privatnih problema.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Slovenija
IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Slovenija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Bez obzira na silne probleme s izostancima, Slovenija ima poprilično prolaznu skupinu u kojoj će igrati s Crnom Gorom, Farskim Otocima i Švicarskom. Dvije najbolje momčadi prolaze u drugi krug gdje će se križati s dvije skupine, jedna je ona u kojoj se nalazi Hrvatska zajedno sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom, dok su u drugoj Mađarska, Island, Poljska i Italija. Dvije najbolje reprezentacije plasirat će se u polufinale. 

Glavni cilj Slovenije je plasman u drugi krug, što je itekako dostižno, ali teško će moći napraviti nešto više od toga bez svojih najboljih igrača. 

