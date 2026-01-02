Totalni kolaps u slovenskoj reprezentaciji. Dva tjedna uoči EP-a ostali bez polovice igrača

Slovenski rukometaši posljednju medalju osvojili su prije devet godina, ali na gotovom svakom natjecanju su u širem krugu kandidata za medalju i reprezentacija koju svatko želi izbjeći. No, na nadolazećem Europskom prvenstvu to neće biti slučaj.

Od 15. siječnja do 1. veljače prvenstvo će ugostiti Danska, Švedska i Norveška, a slovenski izbornik Uroš Zorman je 13 dana uoči početka natjecanja ostao bez polovice momčadi i što je najgore, neki od njih su nositelji igre. Nejc Cehte, Blaž Blagotinšek, Borut Mačkovšek i Miha Zarabec, bez kojih je posljednjih godina reprezentacija bila nezamisliva, propustit će prvenstvo, a uz to, Zorman ne može računati niti na Matica Grošelja, Tadeja Kljuna, Mitju Janca i Jaku Malusa. Neki su otkazali zbog ozljede, a neki zbog privatnih problema.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Slovenija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Bez obzira na silne probleme s izostancima, Slovenija ima poprilično prolaznu skupinu u kojoj će igrati s Crnom Gorom, Farskim Otocima i Švicarskom. Dvije najbolje momčadi prolaze u drugi krug gdje će se križati s dvije skupine, jedna je ona u kojoj se nalazi Hrvatska zajedno sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom, dok su u drugoj Mađarska, Island, Poljska i Italija. Dvije najbolje reprezentacije plasirat će se u polufinale.

Glavni cilj Slovenije je plasman u drugi krug, što je itekako dostižno, ali teško će moći napraviti nešto više od toga bez svojih najboljih igrača.