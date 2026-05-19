Tottenham i dalje nije siguran, a Chelsea ima šanse za Europu

U zadnjoj utakmici 37. kola engleskog nogometnog prvenstva Chelsea je na Stamford Bridgeu svladao Tottenham sa 2-1. Fernandez i Santos doveli su domaće u prednost 2-0 prije no što je Richarlison smanjio na konačnih 2-1.

Chelsea je kolo prije kraja osmi sa 52 boda te zauzima poziciju koja vodi u Konferencijsku ligu sljedeće sezone, jedan više ima sedmi Brighton koji drži poziciju koja vodi u Europsku ligu sljedeće sezone, a ima isto bodova kao i deveti Brentford koji nema mjesto u eurokupovima.

Tottenham je ostao 17. sa 38 bodova, dva više od 18. West Hama te će odluka o tome koji će klub ostati u Premier ligi, a koji će ispasti pasti u nedjelju kada u zadnjem kolu Tottenham igra na svom terenu s Evertonom, dok će West Ham ugostiti Leeds United. Zbog mnogo bolje razlike golova Tottenhamu će u zadnjem kolu za spas biti dovoljan i bod.