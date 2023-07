Tottenham je otpisao Perišića. Već mu je pronašao nasljednika

Dok ga navijači Hajduka sanjaju, Ivan Perišić postao je nepoželjan u Tottenhamu. Barem ako je tako suditi po onome što pišu engleski mediji.

Hrvatski reprezentativac dobio je dulji odmor zbog obaveza s 'vatrenima' pa će se nešto kasnije priključiti pripremama Spursa, no novi trener Ange Postecoglou već ga je otpisao iako ga još nije niti upoznao. Perišića ne vidi u svojim planovima, a dok klub smišlja što s njim napraviti, Postecoglou je već odabrao njegovog nasljednika na mjestu lijevog bočnog.

Foto: CARL RECINE

Riječ je o nogometašu Chelseaja Marcu Cucurelli. Došao je prošlog ljeta za 65 milijuna eura, ali nije ni približno opravdao uloženi novac. Tek su mu 24 godine, na Transfermarktu vrijedi 35 milijuna i pitanje je za koliko će ga 'bluesi' pustiti. Ako uopće i žele.

Perišić je prošle godine došao u Tottenham na inzistiranje Antonija Contea. U 43 utakmice asistirao je 12 puta i zabio jedan gol, odigrao je vrlo dobru sezonu, ali u klubu misle da je prestar, da više ne može pratiti tempo vrhunskog nogometa i žele mu pronaći mlađu zamjenu.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Za to vrijeme Perišićev povratak na Poljud, s kojeg je otišao prije 17 godina, postao je glavna tema u domaćim medijima. Vatru je potpirio talijanski novinar Gianluca Di Marzio koji je plasirao senzaciju kako će Perišić raskinuti ugovor s Tottenhamom i potpisati za Hajduk. Spomenuta vijest raširila se brzinom munje hajdučkim pukom i izazvala neviđenu euforiju.

Perja je nekoliko puta izrazio želju za povratkom u Hajduk i to je neupitno. Nikada nije zaigrao za prvu momčad kluba u kojem je stasao. Životna želja mu je osvojiti naslov prvaka Hrvatske, ali pitanje je je li njegov povratak realan u ovome trenutku. Prepreka je ugovor s Tottenhamom koji ga veže do sljedećeg ljeta. Godišnje zarađuje sedam milijuna eura, klub ga se želi riješiti, a i on nema ništa protiv odlaska pa bi priča mogla završiti s raskidom ugovora. Naravno, s pitanjem koliko će Hrvatu pripasti odštete, hoće li pristati na pola...